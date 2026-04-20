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20 de abril de 2026 - 09:01
Jujuy.

Nuevo cronograma de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy: las fechas

Desde Zoonosis de la municipalidad, anunciaron las nuevas fechas del cronograma de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy

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Lunes 20: operativo en Alto Comedero

El lunes 20, el quirófano móvil se instalará en el sector de las 30 Hectáreas de Alto Comedero. La atención será desde las 8 horas en Manzana AP2, Lote 1, donde se realizarán intervenciones programadas para mascotas.

Martes 21: atención en barrio Che Guevara

El martes 21, el operativo continuará en el barrio Che Guevara. El quirófano móvil funcionará desde las 8 horas en Manzana 1, Lote 1, brindando servicios similares a los del día anterior.

Miércoles 22: doble turno en Reyes

El miércoles 22, las actividades se trasladarán a la Delegación Municipal de Reyes. En este caso, el quirófano móvil atenderá en doble turno: por la mañana a partir de las 8 y por la tarde desde las 14 horas.

Jueves 23: castraciones masivas en El Obrero

El jueves 23 se llevarán a cabo castraciones masivas gratuitas en el barrio El Obrero. La atención será en Manzana 1, Lote 1, con turnos disponibles tanto por la mañana (desde las 8) como por la tarde (desde las 14).

Viernes 24: vacunación y registro en La Loma

El viernes 24 se realizará una jornada de vacunación y registro de mascotas en el barrio La Loma. La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en Manzana PA8, Lote 12.

Convocatoria a los vecinos

Desde el área municipal recordaron la importancia de la tenencia responsable y convocaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para acceder a estos servicios gratuitos, fundamentales para el cuidado de la salud animal y la prevención de enfermedades.

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