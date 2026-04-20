Nuevo cronograma de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy: las fechas

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el detalle de las actividades previstas para la próxima semana, que incluyen operativos de quirófano móvil, castraciones gratuitas y jornadas de vacunación y registro de mascotas en distintos puntos de la ciudad.

Jujuy. Tras el fin de semana largo, así sigue el cronograma de castraciones esta semana en Jujuy

El lunes 20, el quirófano móvil se instalará en el sector de las 30 Hectáreas de Alto Comedero. La atención será desde las 8 horas en Manzana AP2, Lote 1, donde se realizarán intervenciones programadas para mascotas.

El martes 21, el operativo continuará en el barrio Che Guevara. El quirófano móvil funcionará desde las 8 horas en Manzana 1, Lote 1, brindando servicios similares a los del día anterior.

Miércoles 22: doble turno en Reyes

El miércoles 22, las actividades se trasladarán a la Delegación Municipal de Reyes. En este caso, el quirófano móvil atenderá en doble turno: por la mañana a partir de las 8 y por la tarde desde las 14 horas.

Jueves 23: castraciones masivas en El Obrero

El jueves 23 se llevarán a cabo castraciones masivas gratuitas en el barrio El Obrero. La atención será en Manzana 1, Lote 1, con turnos disponibles tanto por la mañana (desde las 8) como por la tarde (desde las 14).

Viernes 24: vacunación y registro en La Loma

El viernes 24 se realizará una jornada de vacunación y registro de mascotas en el barrio La Loma. La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en Manzana PA8, Lote 12.

Convocatoria a los vecinos

Desde el área municipal recordaron la importancia de la tenencia responsable y convocaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para acceder a estos servicios gratuitos, fundamentales para el cuidado de la salud animal y la prevención de enfermedades.