lunes 17 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2026 - 13:38
Devoción.

Pampa Blanca celebró a San Roque con fe, tradición y bendición de mascotas

Familias y devotos participaron de una nueva celebración de San Roque, patrono de las mascotas y protector de los enfermos.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Familias y devotos participaron de una nueva celebración de San Roque, patrono de las mascotas y protector de los enfermos.

Familias y devotos participaron de una nueva celebración de San Roque, patrono de las mascotas y protector de los enfermos.

Lee además
En Palpaláencontraron a un perro quemado y con las orejas perforadas
Jujuy.

En Palpalá encontraron a un perro con quemaduras y con las orejas perforadas: piden ayuda
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración
Jujuy.

Conciencia Animal: más de 5.000 castraciones gratuitas en Jujuy en 2026

Cada 16 de agosto, la localidad jujeña renueva su devoción por San Roque, reconocido por la tradición católica como protector de los enfermos y especialmente vinculado al cuidado de los animales.

San Roque y la tradicional bendición de mascotas

Dentro del programa de actividades, la bendición de mascotas se realizó durante la tarde y convocó a familias que se acercaron junto a perros y otros animales para participar de esta tradición religiosa.

La celebración de San Roque mantiene una relación muy particular con las mascotas. Su imagen suele estar representada junto a un perro, motivo por el cual numerosos fieles acuden cada año con sus animales para recibir una bendición especial.

En Pampa Blanca, esta costumbre forma parte de las fiestas patronales y se suma a las distintas expresiones de fe que reúnen a la comunidad cada agosto.

Una jornada de fe y tradición en Pampa Blanca

Las actividades comenzaron a las 10 con la santa eucaristía y continuaron a las 11 con la tradicional procesión. Al mediodía tuvo lugar el desfile cívico, mientras que a las 15 se realizó la bendición de mascotas.

La jornada concluyó con una segunda eucaristía a las 18.30, presidida por el obispo César Daniel Fernández.

Las fiestas patronales de San Roque constituyen una de las celebraciones más arraigadas de Pampa Blanca y cada año vuelven a reunir a generaciones de vecinos alrededor de una tradición que combina religión, encuentro comunitario y cariño por los animales.

Lo más importante

  • Pampa Blanca celebró a San Roque el domingo 16 de agosto.
  • Hubo misas, procesión, desfile cívico y actividades religiosas.
  • La bendición de mascotas se realizó a las 15.
  • San Roque es considerado protector de los enfermos y patrono de las mascotas.
  • La celebración cerró con una misa presidida por el obispo César Daniel Fernández.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Palpalá encontraron a un perro con quemaduras y con las orejas perforadas: piden ayuda

Conciencia Animal: más de 5.000 castraciones gratuitas en Jujuy en 2026

Hallaron a una mujer y su hija de un año en El Carmen, hay una persona detenida

Nieve y frío extremo en el Salar del Hombre Muerto, Salta

Volcó un auto en Ruta 9 entre Sumaj Pacha y Maimará

Lo que se lee ahora
tragedia en la cuesta de lipan: una camioneta cayo 80 metros y murio una mujer video
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer video
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

Agustín El Zurdo Celis sufrió un incendio y perdió parte de sus herramientas de boxeo video
Solidaridad.

Agustín "El Zurdo" Celis sufrió un incendio y perdió parte de sus herramientas de boxeo

Secuestraron más de 65 kilos de droga en Tumbaya y San Pedro de Jujuy
Jujuy.

Secuestraron más de 65 kilos de droga en Tumbaya y San Pedro de Jujuy

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco ForEver
Deportes.

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria, le ganó a Chaco For Ever y se vuelve a ilusionar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel