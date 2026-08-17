Pampa Blanca celebró a San Roque con fe, tradición y bendición de mascotas

La comunidad de Pampa Blanca celebró este domingo 16 de agosto las fiestas patronales en honor a San Roque, una de las fechas religiosas más importantes para la localidad. Vecinos, familias y devotos participaron de una jornada atravesada por la fe, las tradiciones y uno de los momentos más esperados: la bendición de las mascotas.
Cada 16 de agosto, la localidad jujeña renueva su devoción por San Roque, reconocido por la tradición católica como protector de los enfermos y especialmente vinculado al cuidado de los animales.
San Roque y la tradicional bendición de mascotas
Dentro del programa de actividades, la bendición de mascotas se realizó durante la tarde y convocó a familias que se acercaron junto a perros y otros animales para participar de esta tradición religiosa.
La celebración de San Roque mantiene una relación muy particular con las mascotas. Su imagen suele estar representada junto a un perro, motivo por el cual numerosos fieles acuden cada año con sus animales para recibir una bendición especial.
En Pampa Blanca, esta costumbre forma parte de las fiestas patronales y se suma a las distintas expresiones de fe que reúnen a la comunidad cada agosto.
Una jornada de fe y tradición en Pampa Blanca
Las actividades comenzaron a las 10 con la santa eucaristía y continuaron a las 11 con la tradicional procesión. Al mediodía tuvo lugar el desfile cívico, mientras que a las 15 se realizó la bendición de mascotas.
La jornada concluyó con una segunda eucaristía a las 18.30, presidida por el obispo César Daniel Fernández.
Las fiestas patronales de San Roque constituyen una de las celebraciones más arraigadas de Pampa Blanca y cada año vuelven a reunir a generaciones de vecinos alrededor de una tradición que combina religión, encuentro comunitario y cariño por los animales.
Lo más importante
- Pampa Blanca celebró a San Roque el domingo 16 de agosto.
- Hubo misas, procesión, desfile cívico y actividades religiosas.
- La bendición de mascotas se realizó a las 15.
- San Roque es considerado protector de los enfermos y patrono de las mascotas.
- La celebración cerró con una misa presidida por el obispo César Daniel Fernández.
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