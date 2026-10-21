Rusia aceptó retomar las negociaciones de paz con Ucrania el 10 de noviembre.

El presidente de Rusia , Vladimir Putin, se reunió con un enviado de la Casa Blanca y expresó su disposición a reanudar las negociaciones tripartitas con la mediación de Estados Unidos. La propuesta tiene como finalidad definir garantías de seguridad para ambos países una vez concluida la guerra.

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Rusia aceptó retomar las negociaciones de paz con Ucrania el próximo 10 de noviembre , tras una reunión que Vladímir Putin mantuvo este miércoles con Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense , Donald Trump.

El plan contempla reanudar el diálogo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para abordar la creación de un mecanismo de seguridad para ambos países tras el fin del conflicto. La información fue difundida por Yuri Ushakov , asesor del Kremlin.

“ Putin le comunicó a Witkoff nuestra disposición a retomar las conversaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre, con el objetivo de discutir la creación de un sistema de seguridad para ambos países al término del conflicto”, señaló Ushakov.

Ushakov señaló que el enviado estadounidense cree que la iniciativa tendrá una buena recepción por parte de Donald Trump. Sin embargo, aún resta confirmar oficialmente la fecha y definir los detalles de las próximas conversaciones.

Durante el encuentro, el mandatario ruso destacó los avances estratégicos de sus tropas en todos los frentes y mencionó el ataque masivo ucraniano contra Moscú ocurrido durante las elecciones legislativas.

La agenda del encuentro incluyó otras cuestiones estratégicas, entre ellas la guerra en Irán, un acuerdo de suministro de diésel ruso a Estados Unidos y propuestas para profundizar la cooperación económica bilateral.

La reunión entre el presidente ruso y el enviado de Trump se inscribe en la estrategia de Washington para impulsar una salida diplomática al conflicto.

Si las negociaciones se reanudan en noviembre, las partes podrían avanzar hacia una nueva instancia de diálogo, pese a que continúan los desacuerdos sobre los términos de la paz.

Putin recibió las propuestas de Ucrania

Witkoff informó a Putin sobre las conversaciones que mantuvo en Oslo con Volodímir Zelenski y distintos representantes europeos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Durante la reunión, Putin escuchó los planteos acordados entre el Gobierno ucraniano y sus aliados europeos. Sin embargo, el asesor del Kremlin consideró que esas propuestas ofrecieron escasos avances para alcanzar un acuerdo que permita terminar con la guerra.

Según Ushakov, las conversaciones entre las tres partes no se llevan a cabo desde mediados de febrero, cuando el inicio de la operación militar de Estados Unidos en Irán interrumpió las negociaciones.

En este escenario, la posibilidad de retomar el diálogo representa un nuevo intento de acercamiento, aunque continúan los enfrentamientos y los desacuerdos entre Rusia, Ucrania y sus aliados europeos sobre los términos de un eventual acuerdo.