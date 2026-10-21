Alerta mundial por fallas informáticas ocultas durante más de diez años.

Organismos gubernamentales y agencias internacionales pidieron tomar medidas urgentes frente a dos fallos de seguridad en un lenguaje de programación ampliamente utilizado en Internet. La advertencia apunta a prevenir posibles ataques y reducir los riesgos para los sitios web afectados.

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Ante la imposibilidad de solucionar las vulnerabilidades a tiempo, agencias de ciberseguridad instaron a las organizaciones afectadas a cerrar temporalmente sus sitios web . Entre las entidades que tomaron esta medida se encuentran el Gobierno finlandés , el Ayuntamiento de Edimburgo y la BBC .

La inteligencia artificial permitió descubrir las vulnerabilidades , que la empresa de ciberseguridad Wiz describió como las más graves identificadas hasta el momento mediante esta tecnología, cuyo impacto en el ámbito de la ciberseguridad crece de forma acelerada.

Las vulnerabilidades llevaron a Finlandia a suspender sus servicios web públicos de manera temporal. Por su parte, la agencia de ciberseguridad de los Países Bajos anunció que daría de baja su página para prevenir posibles amenazas .

La advertencia también llegó desde Estados Unidos: la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) difundió en X un mensaje en el que aconsejó desconectar los sistemas que no pudieran recibir la actualización de seguridad.

Según el informe, “estas fallas suelen facilitar el acceso directo al sistema de archivos o a la base de datos del servidor”.

Por su parte, la Casa Blanca informó que distintas agencias federales trabajaban junto a los principales laboratorios de IA para encontrar una solución lo antes posible.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, también se pronunció en X y recomendó verificar si las páginas web públicas funcionan con PHP.

El 70% de Internet está afectado

Desde Wiz destacaron que los modelos de IA más avanzados facilitaron el trabajo y permitieron crear y adaptar exploits funcionales para múltiples aplicaciones en apenas unas horas.

Según las estimaciones, alrededor del 70% de Internet estaría expuesto a estos fallos de seguridad. Sin embargo, la BBC señaló que no pudo confirmar ese porcentaje.

Entre los sitios que interrumpieron sus servicios se encuentra DeviantArt, que informó que permanece “temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”, sin precisar si la medida está relacionada con las vulnerabilidades detectadas.

En los Países Bajos, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente retiró su página web. La medida se suma a la interrupción del sitio de la Tweede Kamer, la cámara baja del Parlamento neerlandés.

Organismos de ciberseguridad del Reino Unido, la Unión Europea y Australia recomendaron aplicar las actualizaciones disponibles para corregir las vulnerabilidades que afectan a PHP.