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21 de abril de 2026 - 16:51
Mundo.

Javier Milei reafirmó su alianza con Israel y habló de "naciones amigas" en Jerusalén

El Presidente participó del Día de la Independencia de Israel y volvió a definir el vínculo con ese país como una relación entre “naciones amigas”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Milei en Israel.

Milei en Israel.

Javier Milei cerró este martes su gira por Israel con una fuerte señal política en medio de la tensión en Medio Oriente. El Presidente participó de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia israelí y reafirmó el vínculo entre ambos países con una frase contundente: “Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”.

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La actividad se realizó en el Monte Herzl, en Jerusalén, donde el mandatario también brindó un discurso ante autoridades y asistentes al acto. Antes de sus palabras, Milei interpretó Libre, la canción de Nino Bravo, y luego destacó la relación que su Gobierno busca consolidar con Israel.

“En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”, expresó el Presidente.

Milei volvió a mencionar la embajada argentina en Jerusalén

Durante su intervención, Milei además ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Se trata de una definición que ya había expresado anteriormente y que volvió a poner sobre la mesa en un contexto internacional especialmente delicado.

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Milei y Netanyahu durante la celebración por la independencia de Israel.

Milei y Netanyahu durante la celebración por la independencia de Israel.

Más temprano, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, el jefe de Estado visitó el Santo Sepulcro en Jerusalén como parte de su agenda oficial.

La declaración del Presidente se produjo a pocas horas del vencimiento de la tregua pactada entre Estados Unidos e Irán, en un escenario marcado por acusaciones cruzadas sobre el cumplimiento del alto al fuego y por la tensión en una zona estratégica como el estrecho de Ormuz.

El gesto político de Milei en medio de la tensión en Medio Oriente

En ese marco, Milei volvió a dejar en claro su posicionamiento internacional y reforzó su alianza con Israel con un mensaje de respaldo explícito. La referencia al traslado de la embajada argentina también volvió a tomar peso como una señal diplomática de alto impacto.

La postura representa un gesto geopolítico relevante en medio de un conflicto sensible, con Jerusalén como uno de los puntos más discutidos en la escena internacional. Con su discurso, el Presidente cerró su visita oficial a Israel profundizando una relación que considera estratégica y basada en valores compartidos.

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