No hay evidencia de un supuesto barrio privado "Josué" para 300 mil "refugiados israelíes" en la Patagonia

La consulta de los diferentes números de expedientes en el sitio oficial de Jefatura de Gabinete no arrojó resultados.

Posteos virales aseguran sin pruebas que el gobierno de Javier Milei planea un proyecto privado de viviendas en el sur argentino para recibir a 300 mil “refugiados” de Israel.

En las últimas semanas se viralizaron en redes sociales posteos que hablan de la supuesta intención del gobierno de Javier Milei de construir un barrio privado en terrenos incendiados de la Patagonia con el objetivo de recibir a “refugiados israelíes”.

Posteos virales aseguran sin pruebas que el gobierno de Javier Milei planea un proyecto privado de viviendas en el sur argentino para recibir a 300 mil “refugiados” de Israel.

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El desarrollo urbano, según el relato en redes, se llamaría “Josué, profeta de Israel” y ocuparía 100 mil hectáreas -una extensión equivalente a 140 mil canchas de fútbol- y recibiría a 300 mil israelíes.

Sin embargo, no hay evidencia del supuesto desarrollo en terrenos del sur argentino . Cuando se realiza una búsqueda del presunto número de expediente del proyecto, no aparece ningún resultado.

La mayoría de las hectáreas quemadas en la Patagonia ( en 2025 fueron 92 mil hectáreas en 5 provincias , según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego) se encuentra en parques nacionales, áreas protegidas por ley en las que está prohibido realizar barrios privados.

Tanto desde la Embajada de Israel en Argentina como desde el Gobierno nacional negaron a ADNSUR -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- la existencia del emprendimiento.

Qué circula sobre el supuesto barrio “Josué”

En todas las publicaciones se repite la misma información: se habla de un “expediente secreto” del Gobierno nacional en el que estaría incluido el plan para “recibir a 300 mil refugiados israelíes” en una extensión de “100 mil hectáreas”.

El desarrollo del barrio privado se menciona asociado al expediente “AR-MOPU-ISR-0426-7781”, supuestamente presentado en marzo de 2026 (el número tiene algunas modificaciones según los posteos).

Muchas publicaciones citan como fuente la cuenta de Instagram de Pedro Vissio, un joven que se presenta como periodista, fundador del Movimiento Racionalista y de Argenleaks. ADNSUR se comunicó con Vissio a través de Facebook y consiguió su teléfono, pero luego no contestó los mensajes.

Otros posteos hacen referencia a un artículo firmado por Nicolás Hourclé, quien se presenta como dirigente de la agrupación Esperanza Nacional. En diálogo con este medio, dijo que se basó en “declaraciones de habitantes del sur y los dichos del Presidente que le quiere dar subsidios (a los israelíes) [N. de la R.: esta información no está verificada]”. Y agregó: “También tomé como referencia a Gastón Alberdi, que lo dijo públicamente”.

Alberdi se presenta como uno de los fundadores de Avanza Libertad, el espacio con el que José Luis Espert se lanzó a la presidencia en 2019. En marzo, habló del barrio privado “Josué, profeta de Israel” en una entrevista con el portal Data Urgente: “Es un dato que me reveló una fuente de IRSA. El proyecto de 2017 se iba a desarrollar en aquel momento por orden de (Eduardo) Elsztain, pero (Mauricio) Macri no se animó”.

Durante la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio estuvo a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En el entorno del actual gobernador de Entre Ríos aseguraron que no recuerdan ningún proyecto de esas características. ADNSUR también envió la consulta a la empresa IRSA, pero no obtuvo respuesta.

Sin evidencias

No hay registros oficiales del supuesto expediente “AR-MOPU-ISR-0426-7781”. Cuando se busca el número (y sus variantes) no aparece ningún resultado. Se intentó rastrearlo a través de búsquedas avanzadas en Google tanto en las páginas del Estado nacional como en los sitios de las provincias patagónicas, sin éxito.

Chequeado - sitio oficial de Jefatura de Gabinete no arrojó resultados. La consulta de los diferentes números de expedientes en el sitio oficial de Jefatura de Gabinete no arrojó resultados.

A su vez, el código "AR-MOPU-ISR" no corresponde al formato de expedientes argentinos, que por lo general suele tener: EX, año del expediente, número secuencial de 8 dígitos y el código de repartición (APN, Jurisdicción).

Chequeado- formato de los números de expediente argentinos. Ejemplo de formato de los números de expediente argentinos.

Desde el Gobierno nacional desmintieron la iniciativa, lo mismo que Neuquén. En la gobernación de Río Negro respondieron con sorpresa ante la consulta. Sobre el número de 100 mil hectáreas, advirtieron que en la provincia en 2025 se incendiaron alrededor de 10 mil. “El 80 o 90%, además, fue en parques nacionales o zonas protegidas, donde no se puede avanzar con ningún desarrollo de este tipo”, agregaron.

La Ley 22.351 de Parques Nacionales restringe las construcciones privadas para proteger el ecosistema. De hecho, la Resolución 300/2025 de la Administración de Parques Nacionales no permite explícitamente “clubes de campo” o “barrios privados”. Incluso, cuando permite desarrollos turísticos, prohíbe subdividirlos en lotes vendibles a terceros.

Por su parte, desde la Embajada de Israel en Argentina negaron la existencia del proyecto a ADNSUR: “No se ha tenido conocimiento de ninguna iniciativa de estas características al momento de recibir la consulta. Asimismo, se informa que no se dispone de antecedentes ni de información que indiquen la existencia de proyectos de esta índole en el territorio de la República Argentina”.

Además, aclararon que “el uso del término ‘refugiados israelíes’ no resulta adecuado en este contexto, dado que el Estado de Israel es una democracia en la que sus ciudadanos no enfrentan situaciones que justifiquen tal calificación”.

El “Plan Andinia”, una teoría conspirativa que reaparece

El supuesto proyecto de construir un barrio privado para “refugiados” israelíes se inscribe dentro de la teoría conspirativa del “Plan Andinia”. Esta teoría afirma, sin ningún sustento, que personas de la comunidad judía quieren crear un segundo Estado en la Patagonia.

No es la primera vez que circula: los incendios en el sur se convirtieron en la oportunidad perfecta para que resurja. En enero, por ejemplo, se viralizaron posteos que mencionaban la presencia en el sur de soldados israelíes que, haciéndose pasar por turistas, provocaron los incendios de forma intencional. También circuló un audio creado con IA donde se escuchaba replicar esta versión al actor estadounidense Mel Gibson. Todo era falso.

Desde la Embajada de Israel en Argentina sostuvieron: “Se observa con preocupación la circulación de versiones carentes de fundamento que, en algunos casos, remiten a narrativas o estereotipos de carácter antisemita de larga data, contribuyendo a la difusión de afirmaciones manifiestamente falsas y a la generación de percepciones erróneas sobre la realidad”.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.