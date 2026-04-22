Formando Capital Humano: cómo inscribirse al programa para personas desocupadas

El Gobierno puso en marcha el Programa Formando Capital Humano , una propuesta destinada a brindar capacitación laboral a personas con obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo . La iniciativa apunta a mejorar sus habilidades y ampliar sus posibilidades de empleo .

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La organización de esta oferta estará a cargo del Ministerio de Capital Humano , que trabajará en conjunto con entidades educativas , sindicatos , empresas y organizaciones sociales para llevar adelante las acciones de formación.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la puesta en marcha de un esquema de vouchers , mediante el cual los participantes pueden elegir la formación que más se adecúe a su perfil y administrar de manera directa su inscripción .

La propuesta está dirigida a personas con mayores barreras para conseguir trabajo, especialmente aquellas que integran sectores con dificultades para ingresar al empleo formal o progresar dentro del mercado laboral . En términos generales, quienes se inscriban podrán acceder a una oferta diversa de capacitaciones y recorridos de formación, con énfasis en aquellos contenidos que se alineen con las demandas concretas del mercado laboral.

“Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet. Conforma una plataforma de vanguardia que, mediante un test de autoconocimiento y el uso de Inteligencia Artificial, se adapta a las necesidades de cada ciudadano”, resaltaron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

El Programa Formando Capital Humano tiene como objetivo ampliar las posibilidades de acceso y crecimiento profesional.

Por otra parte, quienes hayan participado previamente del programa Volver al Trabajo podrán emplear sus vouchers para ingresar a la propuesta educativa del Centro de Formación Capital Humano, a los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y a otras entidades que se sumen a la iniciativa. En esos espacios, contarán con herramientas para explorar cursos, inscribirse en capacitaciones, realizar una preinscripción y gestionar su propio perfil dentro del sistema.

Áreas abarcadas por el programa

Las áreas de capacitación contempladas abarcan Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, formación para el empleo, desarrollo docente, promoción social y propuestas destinadas a personas mayores.

En particular, el eje de formación laboral ofrece cursos y talleres orientados a potenciar las posibilidades de inserción, incluyendo herramientas para la elaboración del currículum y el acceso a oportunidades a través de una bolsa de empleo.

Cómo inscribirse en el plan del Gobierno para personas desocupadas que ofrece capacitación laboral.

Cursos disponibles

Algunos de los cursos presenciales disponibles son:

Instalando Calor Seguro - Metrogas (CABA)

Tecnico en Refrigeracion Heladeras Familiares y Circuitos Comerciales (CABA)

Formacion Maquinista Grupo Mitre (CABA)

Programa de Formación en Panadería (CABA)

Operador de Informática para la Administración y Gestión (Misiones)

Albañil (Misiones)

Auxiliar Electricista Industrial (Misiones)

Cosmetólogo/a Esteticista (Misiones)

Montador Electricista Domiciliario (Santiago del Estero)

Soldador (Santiago del Estero)

Capacitación Laboral en Informática orientada a tareas administrativas contable (Santa Fe)

Para anotarse, es necesario acceder a la página oficial de Formando Capital Humano, bajo la órbita de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social, ingresar en el apartado “Capacitación Laboral” y seleccionar “Portal Empleo”, donde se despliega el listado completo de cursos disponibles.

El Programa Formando Capital Humano tiene como objetivo ampliar las posibilidades de acceso y crecimiento profesional.

Los Centros de Formación Profesional

En cuanto a los Centros de Formación Profesional del INET, su objetivo es formar, actualizar y potenciar las habilidades laborales de las personas mediante procesos que garanticen la incorporación de conocimientos técnicos y el desarrollo de competencias básicas, profesionales y sociales necesarias para integrarse al ámbito productivo.

Las personas interesadas deberán acceder al portal de Formando Capital Humano, ingresar en el apartado “Capacitación Laboral”, seleccionar la opción “INET” y completar los datos solicitados en el formulario de inscripción.

Cabe señalar que cada curso cuenta con un número limitado de vacantes, por lo que se recomienda anotarse con anticipación y seguir de cerca la aparición de nuevas propuestas.

Cómo inscribirse en el plan del Gobierno para personas desocupadas que ofrece capacitación laboral.

La puesta en marcha de la iniciativa se basa en la evaluación de que las transformaciones tecnológicas y productivas generan tanto nuevas posibilidades como retos en el mundo del trabajo.

Áreas como la automatización, la digitalización, las energías limpias y la industria 4.0 demandan trabajadores con conocimientos técnicos puntuales y habilidades adaptadas a entornos de innovación constante.