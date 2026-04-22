Reforma electoral: el Gobierno envió al Congreso el proyecto y estos son los puntos claves

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma electoral con el que busca introducir cambios de fondo en el sistema político argentino. El texto ingresó este miércoles al Senado y plantea modificaciones en varias leyes vinculadas con los partidos políticos, el financiamiento de campañas, el régimen electoral y las condiciones para ser candidato.

País. El Gobierno avanza con reformas en salud mental y pensiones por invalidez: qué cambios propone

País. El Gobierno presentó un recurso para frenar la suspensión de la reforma laboral

Según la iniciativa, el objetivo oficial es reducir el costo de la política, transparentar el origen de los fondos de campaña y endurecer los requisitos para competir en elecciones nacionales. El proyecto también suma la figura de Ficha Limpia y elimina la obligatoriedad de las PASO.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional. De avanzar la ley, cada partido o alianza deberá resolver la selección de sus candidatos mediante mecanismos internos, sin organización ni financiamiento estatal.

La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser asumidas por las propias fuerzas políticas y no por el Estado. En esa línea, el Gobierno argumenta que la modificación apunta a recortar gastos públicos y a devolver a los partidos la responsabilidad de ordenar sus candidaturas.

Ficha limpia y nuevas condiciones para ser candidato

El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia. Esto implica que no podrán ser candidatos ni autoridades partidarias quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra, entre otros casos contemplados. El registro quedará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Ficha limpia Ficha limpia - imagen realizada con IA

Además, el texto prohíbe la doble postulación. Es decir, una misma persona no podrá figurar en más de una lista ni presentarse para distintas categorías en una misma elección. También exige avales ciudadanos para oficializar candidaturas legislativas y fórmulas presidenciales

Requisitos para los partidos políticos

La reforma también endurece las condiciones para crear y sostener partidos políticos. Para obtener personería jurídico-política, una fuerza deberá reunir al menos 50 electores fundadores por distrito, presentar acta constitutiva, declaración de principios, carta orgánica, autoridades, domicilio partidario y sitio web oficial.

Luego del reconocimiento provisorio, la agrupación tendrá 180 días para acreditar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón del distrito. Para tener reconocimiento nacional, deberá contar con personería vigente en al menos diez distritos y acreditar afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional.

A la vez, el proyecto fija causales de pérdida de personería, como no realizar internas durante cuatro años, no participar en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el 3% del padrón en elecciones sucesivas o incumplir con la paridad de género en los órganos directivos.

Boleta única en papel y campaña electoral

Otro cambio fuerte es la incorporación de la boleta única en papel como instrumento obligatorio para todos los cargos nacionales. El esquema prevé una estructura diferenciada por categoría y mantiene la opción de votar lista completa mediante un casillero específico.

boleta unica de papel

En materia de campaña, la iniciativa establece que comenzará 60 días antes de la elección y terminará 48 horas antes del comicio. También prevé sanciones para quienes hagan campaña fuera de plazo, con multas y pérdida de financiamiento público por entre uno y cuatro años.

Además, durante los 25 días previos a la votación quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, los lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado.

Nuevo esquema de financiamiento

El proyecto modifica el régimen de financiamiento de los partidos y campañas. Los aportes estatales quedarán reservados para partidos reconocidos, mientras que seguirán prohibidas las donaciones anónimas y los aportes de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o personas procesadas o condenadas por delitos graves.

Todos los movimientos financieros deberán hacerse a través de una única cuenta bancaria por distrito y bajo supervisión de la Justicia Electoral y de la Cámara Nacional Electoral. A la vez, se exigirá un detalle más preciso de los gastos de campaña, incluidos los destinados a internet y redes sociales.

Adiós al debate presidencial

Entre otras novedades, el proyecto establece que el debate presidencial dejará de ser obligatorio. También suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque. Mientras tanto, esos representantes serán designados por la Cámara de Diputados.

debate presidencial.jpg

FUENTE: Infobae