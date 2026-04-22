Reforma Electoral: en que consiste la eliminación de las PASO

Tal como lo había anticipado Javier Milei , el Gobierno remitirá hoy al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de reforma electoral que incluye, entre sus ejes, la supresión de las PASO , cambios en el sistema de financiamiento partidario y la reactivación del debate sobre Ficha Limpia .

Política. Así votaron los senadores el proyecto de Ficha Limpia: el uno por uno

La iniciativa fue confirmada este martes por el mandatario, antes de su regreso de la gira por Israel . “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, expresó en sus redes sociales.

El proyecto, diseñado dentro del ámbito de la mesa política oficialista , tiene como uno de sus ejes centrales la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias , bajo el argumento de que los ciudadanos no deberían afrontar el costo de las disputas internas de los partidos.

En esa línea, desde el Gobierno remarcan que las PASO de 2023 implicaron un gasto de 45 mil millones de pesos . “ Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta” , enfatizó Javier Milei .

En otro punto, el Presidente puso el foco en reformar el sistema de financiamiento de las fuerzas políticas. Entre los cambios propuestos figura la eliminación de los llamados “sellos de goma”, es decir, agrupaciones que compiten en elecciones para acceder a recursos estatales sin contar con un respaldo electoral genuino.

Antes de regresar de Israel, Javier Milei anunció el envío de la reforma electoral al Congreso.

Más transparencia y nuevos límites al financiamiento

Con ese objetivo, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo apunta a elevar los requisitos de afiliación para inscribir un partido y también el porcentaje mínimo de votos necesario para conservar la personería jurídica. Según Javier Milei, la intención es terminar con “la política que vive del bolsillo”.

De forma paralela, la iniciativa plantea mayor transparencia en el esquema de financiamiento partidario, habilitando que ciudadanos y empresas puedan efectuar contribuciones bajo un sistema regulado y con trazabilidad. La finalidad central de esta propuesta es disminuir la injerencia de organizaciones delictivas, como el narcotráfico y el crimen organizado, que desde hace tiempo son señaladas como posibles fuentes de financiamiento de campañas electorales.

El Presidente Javier Milei en la 144 Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.

Asimismo, la reforma prevé suprimir el sistema de espacios cedidos, lo que implica que el Estado dejaría de obligar a los medios de comunicación a otorgar tiempos de difusión gratuitos destinados a la propaganda política. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo funciona, en los hechos, como una forma de subsidio indirecto a los partidos.

El regreso de Ficha Limpia y el recorte de fondos a otro espacio político

Un punto que llamó la atención por su impacto y su carácter sorpresivo fue la inclusión dentro del proyecto de la iniciativa conocida como Ficha Limpia, una propuesta que busca impedir que personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos intencionales puedan competir en elecciones o desempeñar funciones en la administración pública.

Por último, la iniciativa oficial incorpora una medida adicional orientada a reducir el gasto político: la supresión del financiamiento destinado a los representantes del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

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Para el Gobierno nacional, dicho ámbito de carácter supranacional no cumple un rol relevante en la resolución de los problemas de la ciudadanía, por lo que consideran injustificado destinarle recursos del Estado.

Desde el Ejecutivo afirman que la reforma electoral busca reducir los gastos del sistema electoral y promover cambios orientados a reforzar la transparencia. De todos modos, la propuesta abrió distintas posturas dentro de los espacios aliados, donde aún no existe acuerdo en torno a un punto clave: la eventual eliminación de las PASO para el próximo calendario electoral.