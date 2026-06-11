Elecciones en Perú: Keiko Fujimori sigue primera y crece la expectativa por el resultado final

Elecciones en Peú: Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE.

Tras la más reciente actualización difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , Keiko Fujimori quedó al frente del escrutinio correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales , superando por un margen mínimo a Roberto Sánchez .

Con el 98,215% de las mesas procesadas , la postulante de Fuerza Popular acumula 9.032.651 sufragios , lo que representa el 50,002% de los votos válidos . En tanto, el candidato de Juntos por el Perú reúne 9.032.000 votos , equivalentes al 49,998% del total contabilizado.

La distancia que separa a los dos candidatos es de solo 651 sufragios , una cifra mínima que mantiene abierto el desenlace de la elección mientras avanza el conteo final . La estrecha ventaja impide anticipar con certeza quién se impondrá una vez concluido el escrutinio .

Hasta ahora, la ONPE informó que fueron computadas 91.110 actas sobre un total de 92.766 . Al mismo tiempo, 1.635 actas aún deben ser remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) , mientras que otras 21 continúan a la espera de ser procesadas.

En este contexto, los sufragios provenientes del exterior adquirieron un papel determinante en la disputa electoral. A medida que fueron incorporándose estas actas al escrutinio, la diferencia entre ambos aspirantes experimentó variaciones que alteraron el escenario de la contienda.

La carga gradual de los votos de los ciudadanos residentes fuera del país ha tenido un impacto directo en el resultado parcial y podría continuar modificando la tendencia mientras se sumen las últimas actas pendientes al recuento oficial.

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE.

Amplia ventaja para Keiko Fujimori fuera del Perú

El escrutinio de los sufragios emitidos fuera del país refleja una ventaja considerable para Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez. De acuerdo con los datos disponibles, la candidata de Fuerza Popular concentra una clara mayoría entre los electores residentes en el exterior.

Con el 94,495% de las actas internacionales ya procesadas, Fujimori acumula 184.435 votos, cifra que representa el 63,429% del total contabilizado. Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú reúne 106.338 sufragios, equivalentes al 36,571%.

El desempeño electoral fuera de las fronteras nacionales fue uno de los elementos que contribuyó a que Keiko Fujimori revirtiera la tendencia y alcanzara el primer puesto en el escrutinio de la segunda vuelta. Los votos provenientes del exterior tuvieron un peso significativo en la evolución del conteo.

En ese segmento del padrón, la ventaja de la candidata supera los 78.000 sufragios respecto de Roberto Sánchez, una diferencia ampliamente superior a la ajustada brecha que caracteriza la competencia en el ámbito nacional.

Con una diferencia mínima de 651 votos, el conteo oficial entra en una etapa decisiva.

Según los datos disponibles hasta ahora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya procesó 2.403 de las 2.543 actas correspondientes a la votación realizada fuera del país.

Al mismo tiempo, 140 actas continúan a la espera de ser remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE). En contraste, no quedan registros pendientes de procesamiento dentro del escrutinio del voto en el exterior.

Resultados de la segunda vuelta presidencial en los países con más peruanos

En los países que concentran las comunidades más numerosas de ciudadanos peruanos residentes en el exterior, los resultados muestran una clara inclinación en favor de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral.

Uno de los casos más representativos es el de Estados Unidos, donde se encuentra uno de los mayores registros de votantes peruanos fuera de Perú. Allí, la postulante de Fuerza Popular reúne 44.440 sufragios, equivalentes al 76,559% del total, mientras que Roberto Sánchez acumula 13.607 votos, lo que representa el 23,441%. Hasta el momento, fueron procesadas 718 actas de las 749 habilitadas en ese país.

Keiko Fujimori pasó a ocupar el primer lugar.

La ventaja de Keiko Fujimori también se refleja en Argentina, uno de los destinos con mayor cantidad de ciudadanos peruanos residentes en el exterior. De acuerdo con los datos oficiales parciales, la candidata reúne 25.361 votos, lo que representa el 61,309% del total, mientras que Roberto Sánchez alcanza 16.005 sufragios, equivalentes al 38,691%. El escrutinio registra hasta ahora 280 actas procesadas sobre un total de 299.

Un escenario similar se presenta en distintos países europeos. En España, por ejemplo, la postulante de Fuerza Popular conserva una diferencia favorable al obtener 32.510 votos (60,114%), frente a los 21.571 respaldos (39,886%) cosechados por Sánchez.

En Italia, la competencia entre ambos candidatos presenta un escenario mucho más equilibrado. Keiko Fujimori obtiene 19.563 votos, equivalentes al 50,710%, mientras que Roberto Sánchez reúne 19.015 sufragios, alcanzando el 49,290%, una diferencia mínima entre ambos.

La candidata de Fuerza Popular también se impone entre los votantes peruanos radicados en Chile. Allí concentra el 58,882% de los apoyos, frente al 41,118% cosechado por Sánchez. Según el avance del escrutinio, ya fueron computadas 256 de las 281 actas correspondientes a ese país, donde Fujimori mantiene otra ventaja dentro del voto emitido en el extranjero.

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Presidente de Ipsos ya daba como favorita a Keiko Fujimori

Durante el avance del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, Alfredo Torres, titular de Ipsos Perú, sostuvo que Keiko Fujimori contaba con mayores chances de quedarse con la victoria, aun cuando los primeros datos oficiales mostraban a Roberto Sánchez con una leve ventaja.

El especialista indicó que la distancia entre ambos candidatos era mínima y recordó que todavía restaban contabilizarse segmentos del electorado con capacidad para alterar el escenario electoral. Entre ellos, destacó especialmente los sufragios emitidos por los ciudadanos peruanos residentes en el exterior.

Torres sostuvo que, al considerar los distintos escenarios que podían surgir a partir de los datos disponibles en ese momento, la mayor parte de las proyecciones beneficiaba a la postulante de Fuerza Popular. El especialista argumentó que los primeros resultados aún no incorporaban de manera representativa el peso del voto emitido fuera del país, un sector que históricamente había mostrado una inclinación más favorable hacia candidaturas de centroderecha y derecha.

Resultados de elecciones presidenciales en Perú.

Con el correr de las horas y el avance del conteo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la estimación planteada por el titular de Ipsos comenzó a ganar relevancia dentro del análisis electoral.

A medida que se fueron incorporando los votos provenientes del exterior, Keiko Fujimori comenzó a acortar la distancia que la separaba de Roberto Sánchez hasta lograr ubicarse al frente del escrutinio por una diferencia mínima. El proceso se desarrolló en el marco de una elección caracterizada por una paridad extrema entre ambos candidatos.

En las primeras estimaciones del conteo rápido de Ipsos, la contienda aparecía prácticamente igualada, con una leve ventaja para Sánchez que se encontraba dentro del margen de error estadístico. Sin embargo, la consultora había señalado desde un comienzo que la tendencia podía modificarse conforme se sumaran las actas aún pendientes, debido a la composición del voto que restaba contabilizar.

En este escenario, los votos emitidos en el extranjero se han convertido en un factor clave para la definición de la elección.

Precio del dólar ha caído frente a eventual victoria de Keiko Fujimori

La cotización del dólar mostró una tendencia descendente en Perú a medida que avanzaba el escrutinio de la segunda vuelta electoral y los distintos escenarios comenzaban a inclinarse en favor de Keiko Fujimori.

En ese contexto, la divisa estadounidense retrocedió hasta situarse cerca de los S/3,39 por unidad, en un movimiento que reflejó el fortalecimiento del sol peruano ante las expectativas del mercado respecto de un posible triunfo de la candidata de Fuerza Popular.

La variación observada en el mercado cambiario estuvo asociada a una reducción en la sensación de incertidumbre por parte de ciertos sectores inversores, que consideraron una eventual victoria de Fujimori como una señal de mayor previsibilidad en materia económica.

Los votos del extranjero, los cuáles fueron en su gran mayoría a favor de Keiko Fujimori, han jugado un rol clave en esta segunda vuelta.

Dentro de su plataforma, la candidata ha promovido iniciativas orientadas a fortalecer la participación del sector privado y a preservar reglas estables para la actividad económica, aspectos que suelen ser observados de cerca por los mercados durante las campañas y definiciones electorales.

El comportamiento de la divisa estadounidense también estuvo influido por la incorporación gradual de los votos emitidos fuera de Perú, un segmento en el que Keiko Fujimori obtuvo un respaldo ampliamente favorable. Gracias a esos resultados, la candidata logró reducir la diferencia que mantenía con Roberto Sánchez hasta ubicarse al frente del conteo oficial por una ventaja mínima.

Este cambio en la tendencia electoral contribuyó a disipar parte de las dudas e incertidumbres que habían impactado sobre la cotización del dólar en los días anteriores a la definición de los comicios.

Keiko Fujimori.

De todos modos, especialistas en economía señalan que la evolución del dólar en los próximos meses no estará determinada únicamente por quién resulte ganador en las urnas. También influirán las decisiones que adopte la futura administración en materia económica, el grado de solidez institucional que logre transmitir y el vínculo que establezca con los distintos actores del aparato productivo.

En este contexto, la ajustada disputa electoral mantiene la atención de los mercados puesta en el desenlace definitivo del proceso y en las señales que surjan una vez conocido el resultado final.