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7 de junio de 2026 - 09:32
Mundo.

Perú define a su presidente en un balotaje marcado por la polarización

Más de 27 millones de peruanos votan en un balotaje clave entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para definir el rumbo político del país.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Perú elige a su nuevo presidente&nbsp;

Perú elige a su nuevo presidente 

Perú acude este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente del país en una segunda vuelta electoral que enfrenta a la candidata conservadora Keiko Fujimori y al dirigente de izquierda Roberto Sánchez.

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La elección se desarrolla en un contexto de profunda inestabilidad política y social, ya que quien resulte ganador se convertirá en el noveno presidente de Perú en apenas diez años, reflejo de una década marcada por crisis institucionales, cambios de gobierno y enfrentamientos políticos.

Perú elige presidente
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Perú elige presidente

Más de 27 millones de peruanos convocados a las urnas

Unos 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en una jornada considerada clave para el futuro del país.

La contienda enfrenta dos modelos políticos opuestos: por un lado, el regreso del fujimorismo al poder tras más de dos décadas fuera del Gobierno; por el otro, una propuesta vinculada a sectores de izquierda que reivindican la figura del expresidente Pedro Castillo.

La polarización ha dominado toda la campaña electoral y vuelve a dividir a la sociedad peruana entre quienes respaldan el legado de la familia Fujimori y quienes buscan una alternativa política distinta.

Una disputa que se repite

La presencia de Keiko Fujimori en una segunda vuelta presidencial no es una novedad en la política peruana.

La líder de Fuerza Popular ya había competido en instancias decisivas en elecciones anteriores, aunque en todas terminó siendo derrotada por coaliciones que reunieron a diversos sectores opuestos al fujimorismo.

En esta oportunidad, vuelve a enfrentarse a un candidato que concentra buena parte del voto antifujimorista, fenómeno que ha sido determinante en las últimas elecciones presidenciales del país.

Dos visiones enfrentadas

Durante la campaña, Fujimori propuso recuperar el orden político y social, impulsar medidas de seguridad más estrictas y profundizar políticas económicas orientadas al crecimiento y la inversión.

Su discurso también reivindica parte de la gestión de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuyo gobierno continúa generando fuertes debates en la sociedad peruana por sus logros económicos y las condenas vinculadas a violaciones de derechos humanos y corrupción.

Por su parte, Roberto Sánchez plantea una agenda centrada en reformas sociales, mayor presencia del Estado y una revisión del proceso que llevó a la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo en 2022.

La sombra de la inestabilidad política

La elección se realiza en un país que atraviesa una prolongada crisis institucional.

En la última década, Perú tuvo numerosos cambios de presidentes, destituciones, renuncias y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, generando una sensación de incertidumbre permanente.

Analistas coinciden en que uno de los principales desafíos para quien resulte electo será recuperar la estabilidad política y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Una definición que se anticipa ajustada

Las encuestas realizadas antes de la prohibición legal para difundir sondeos mostraban una competencia muy pareja entre ambos candidatos.

Por ese motivo, se espera una definición ajustada que podría depender de un reducido margen de votos, tal como ocurrió en procesos electorales anteriores.

La jornada electoral es seguida con atención tanto dentro como fuera de Perú, ya que el resultado tendrá un fuerte impacto en el rumbo político y económico de uno de los países más importantes de Sudamérica.

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