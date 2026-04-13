¿Quién ganó las elecciones en Perú?

Con el 51,4% de las mesas contabilizadas y en medio de una jornada electoral marcada por desordenes , Keiko Fujimori se posiciona al frente de las elecciones en Perú 2026 . La candidata de Fuerza Popular reúne el 16,95% de los sufragios , seguida por Rafael López Aliaga , representante de Renovación Popular , con el 14,83% .

Al no haber aspirante que alcance el porcentaje requerido para imponerse en primera vuelta , el proceso se definirá en una segunda instancia . De este modo, la ciudadanía peruana deberá volver a votar en el balotaje previsto para el 7 de junio , donde se elegirá al próximo presidente .

Cabe señalar que el proceso electoral todavía no concluyó por completo, ya que unos 63.300 ciudadanos no pudieron emitir su voto en Perú debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales no logró asegurar la llegada del material necesario para habilitar las mesas el domingo.

Ante esta situación, se resolvió que esos electores puedan concurrir a votar durante el lunes 13 de abril , con el fin de garantizar el ejercicio de su derecho .

Aunque todavía faltan los resultados oficiales finales, todo apunta a que la definición en segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. El candidato que se imponga en el balotaje asumirá como presidente el 28 de julio.

Todo lo que hay que saber sobre los resultados de las elecciones en Perú 2026.

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi encabeza el espacio de derecha Fuerza Popular y se consolidó como la principal referente del fujimorismo en el siglo XXI. En los comicios de 2026, encara su cuarto intento por llegar a la presidencia de Perú.

Es la hija mayor del exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó el país durante la década de 1990. Realizó su formación académica en Estados Unidos, donde se graduó en la Universidad de Boston y posteriormente obtuvo un MBA en la Universidad de Columbia.

Su recorrido en la política se inició de manera temprana en 1994, cuando con apenas 19 años asumió el papel de Primera Dama tras la separación de sus padres, función que desempeñó hasta el final del mandato de Alberto Fujimori en el año 2000. Luego de una etapa de reordenamiento dentro del espacio, en 2006 fue electa congresista y se convirtió en la candidata más votada de esos comicios.

Keiko Fujimori irá a balotaje.

Tiempo después, en 2010, impulsó la creación de Fuerza Popular, el partido con el que intenta sostener el legado de su padre, en especial en lo vinculado a la lucha contra el terrorismo y el orden económico.

Participó en cuatro procesos presidenciales y en todos logró avanzar a la segunda vuelta. En su primera experiencia cayó en el balotaje frente a Ollanta Humala (2011); luego fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski (2016) y, en su tercera postulación, perdió ante Pedro Castillo (2021). El próximo 7 de junio afrontará su cuarto balotaje en un escenario político atravesado por la incertidumbre.

La candidata presidencial Keiko Fujimori.

En esta campaña presentó su propuesta bajo el lema “Perú con orden”, con un foco puesto en enfrentar la crisis de inseguridad y extorsión que atraviesa el país. Entre sus principales lineamientos se destacan:

Seguridad y mano dura : plantea una intervención temporal de las Fuerzas Armadas en cárceles y zonas fronterizas. Incluso deslizó la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para avanzar con castigos más estrictos .

: plantea una de las en cárceles y zonas fronterizas. Incluso deslizó la posibilidad de que Perú se retire de la para avanzar con . Economía : impulsa beneficios impositivos para el sector privado , una baja en los tributos sobre los combustibles y alivios fiscales para el turismo, con el objetivo de dinamizar la actividad tras años de inestabilidad .

: impulsa para el , una baja en los y para el turismo, con el objetivo de dinamizar la actividad tras años de . Convergencia del espacio conservador: frente al crecimiento de lo que define como sectores “caviar” o de izquierda radical, promueve la unión de las fuerzas de derecha.

La imagen de Keiko Fujimori continúa generando divisiones. Por un lado, sus simpatizantes resaltan el legado de su padre, Alberto Fujimori —quien pasó 16 años en prisión por violaciones a los derechos humanos—, poniendo el foco en el restablecimiento del orden y la derrota de Sendero Luminoso.

Keiko Fujimori se presentó por cuarta vez a las elecciones presidenciales.

En contraste, sus críticos apuntan contra el carácter autoritario de aquel gobierno en los años 90 y también contra las causas judiciales que la propia dirigente atravesó, entre ellas los 16 meses de prisión preventiva que cumplió en 2020 en el marco de una investigación por presunto financiamiento irregular de campañas.

Quién es Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga se desempeñó como intendente de Lima y es el principal referente del espacio Renovación Popular. Identificado con la derecha conservadora de raíz cristiana, ganó visibilidad en la escena política tras su paso por la alcaldía de la capital y luego de haber competido en las presidenciales de 2021, donde finalizó en el tercer puesto.

Su discurso se apoya en la defensa de los valores familiares tradicionales, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y una mirada nacionalista en lo económico, con críticas recurrentes al gobierno central y a sectores progresistas.

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante el cierre de campaña en Lima.

Entre sus propuestas más destacadas figura el endurecimiento de las políticas migratorias, con la intención de expulsar a extranjeros en situación irregular —en especial provenientes de Venezuela—, así como la idea de trasladar a delincuentes de alta peligrosidad a establecimientos penitenciarios ubicados en zonas alejadas de la selva.