Tragedia en Perú: un muerto y más de 60 heridos en un banderazo de Alianza Lima

Una jornada que debía ser de fiesta terminó en tragedia en Lima. Un hincha falleció y al menos 60 personas resultaron heridas durante un banderazo de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en la previa del clásico frente a Universitario de Deportes. Las causas del hecho aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

El episodio desató escenas de desesperación dentro del estadio, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia. Ocho unidades de bomberos y personal del sistema de salud trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, quienes luego fueron derivados a distintos centros médicos, entre ellos el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Tragedia en Perú: un muerto y más de 60 heridos en un banderazo de Alianza Lima

En un primer momento, desde el Ministerio de Salud del Perú se indicó que el incidente habría sido provocado por el colapso de una estructura dentro del estadio, lo que generó alarma entre los presentes. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada horas más tarde tras una inspección preliminar realizada por bomberos.

Caos en la previa del clásico y dudas sobre lo ocurrido

El brigadier Marco Pajuelo, comandante departamental del centro de bomberos, confirmó el fallecimiento de una persona y explicó que no se detectaron daños estructurales en el recinto. Según precisó, el hecho habría sido consecuencia de una situación fortuita en medio de la euforia de los hinchas.

El banderazo se había organizado como una muestra de apoyo al equipo dirigido por Pablo Guede, que atraviesa un buen presente en el torneo. Sin embargo, la celebración se vio abruptamente interrumpida por el trágico episodio que enluta al fútbol peruano.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-04-04T123058.416 Tragedia en Perú: un muerto y más de 60 heridos en un banderazo de Alianza Lima

A través de un comunicado, Alianza Lima expresó su profundo pesar por lo sucedido y envió sus condolencias a la familia del hincha fallecido, además de manifestar su solidaridad con los heridos. También aseguraron que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para asistir a los afectados.

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional Peruana informó que el caso continúa bajo investigación y ratificó su compromiso con la seguridad en los espectáculos deportivos. Asimismo, confirmó que el clásico previsto se disputará según lo programado, en coordinación con las autoridades competentes.

El hecho genera conmoción y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en eventos masivos, en una previa que quedó marcada por la tragedia en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol peruano.