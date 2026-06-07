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7 de junio de 2026 - 21:57
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Elecciones en Perú: los datos muestran una diferencia mínima y crece la incertidumbre

Los primeros relevamientos difundidos tras el cierre de las mesas mostraron una diferencia mínima entre ambos candidatos. Ante un escenario extremadamente ajustado, ninguno se adjudicó la victoria.

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Por  Agustín Weibel
Elecciones en Perú: los datos muestran una diferencia mínima y crece la incertidumbre

Elecciones en Perú: los datos muestran una diferencia mínima y crece la incertidumbre

Perú atraviesa horas de máxima expectativa luego de una segunda vuelta presidencial que se define voto a voto. Tras el cierre de los centros de votación, los primeros sondeos difundidos por distintas consultoras reflejaron una paridad casi absoluta entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por lo que ambos optaron por esperar los resultados oficiales antes de realizar declaraciones sobre el desenlace electoral.

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Elecciones en Perú: los datos muestran una diferencia mínima y crece la incertidumbre

Las encuestas a boca de urna difundidas al finalizar la jornada mostraron una diferencia de apenas décimas entre los postulantes, un margen que se encuentra dentro del error estadístico y que impide anticipar con certeza quién será el próximo presidente del país.

Frente a este escenario, los comandos de campaña mantuvieron una postura de prudencia y evitaron proclamaciones anticipadas. Tanto Fujimori como Sánchez siguieron el desarrollo del escrutinio junto a sus equipos, a la espera de que las autoridades electorales comiencen a publicar los primeros resultados oficiales.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en gran parte del territorio peruano y movilizó a millones de ciudadanos convocados a elegir al sucesor del actual mandatario. Sin embargo, la marcada polarización política que atravesó la campaña quedó reflejada en la escasa distancia observada entre ambos candidatos.

Los analistas coinciden en que, debido a la estrecha diferencia registrada en los sondeos iniciales, el conteo oficial será determinante para establecer una tendencia clara. Incluso no se descarta que el resultado final dependa de las últimas mesas contabilizadas, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales o de difícil acceso.

La atención ahora está puesta en el organismo electoral peruano, encargado de difundir los datos oficiales a medida que avance el procesamiento de las actas. Mientras tanto, la incertidumbre domina el escenario político y mantiene en vilo a la ciudadanía, que aguarda conocer quién conducirá el país durante los próximos años.

Con una diferencia mínima entre ambos postulantes, la definición presidencial se perfila como una de las más ajustadas de la historia reciente de Perú, en una elección marcada por la expectativa y la cautela de los principales protagonistas.

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