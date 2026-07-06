lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 09:34
Espectáculos.

El piloto Franco Deambrosi habló tras los rumores que lo vinculan con la China Suárez

Luego de que surgieran versiones sobre un supuesto romance con la actriz, el piloto recurrió a sus redes y compartió una reflexión que no pasó inadvertida.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué dijo Franco Deambrosi sobre los rumores de romance con la China Suárez.

Qué dijo Franco Deambrosi sobre los rumores de romance con la China Suárez.

En el contexto de las versiones que lo relacionan afectivamente con China Suárez, el piloto Franco Deambrosi decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales y habló por primera vez sobre la repercusión que su nombre viene teniendo en los últimos días.

Lee además
Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral.

Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral
Mauro Icardi campeón: el llanto de la China Suárez en plena premiación
Emoción.

Mauro Icardi campeón: el llanto de la China Suárez en plena premiación

El piloto utilizó sus historias de Instagram para publicar una reflexión en la que dejó claro que no planea referirse a los rumores ni ofrecer aclaraciones respecto de su vida personal. “No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó señalando en su mensaje.

El mensaje del piloto en redes tras ser vinculado con la China Suárez

Más adelante, describió su experiencia reciente frente a la atención mediática: “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

En el mismo mensaje, sostuvo que la situación le dejó una reflexión personal: “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”.

Sin hacer referencia directa ni confirmar los rumores sobre un presunto vínculo con la actriz, añadió una frase que generó repercusión inmediata: “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Para cerrar su mensaje, remarcó que su principal foco continúa puesto en su actividad profesional dentro del automovilismo: “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.

Su pronunciamiento aparece luego de que circularan rumores que lo involucraban como una presunta tercera persona en la relación de la China Suárez.

En las últimas horas, Yanina Latorre dio a conocer la supuesta existencia de intercambios de mensajes comprometedores entre ambos, una situación que terminó intensificando las versiones y rumores acerca de un posible vínculo afectivo entre ellos.

Quién es Franco Deambrosi, el piloto que tendría “chats comprometedores” con la China Suárez

Franco Deambrosi es un joven piloto de Turismo Carretera de 26 años, que tuvo su estreno en el año 2019 dentro del TC Pista Mouras, conduciendo una Dodge del equipo Alifraco Sport. Al año siguiente, en 2020, pasó a competir con un Ford del equipo DON Racing, y logró subir por primera vez al podio en el TC Pista Mouras al finalizar en el tercer puesto en la primera carrera de la temporada, disputada en La Plata.

En 2024, el piloto hizo su debut en las TC Pista Pick Up al volante de una Toyota Hilux del equipo Giavedoni Sport. En su primera presentación logró finalizar en la cuarta posición, mientras que en la segunda carrera alcanzó el quinto puesto.

Un año más tarde, el corredor nacido en Ituzaingó regresó al TC Pista tras una pausa de doce meses, esta vez compitiendo con un Chevrolet del equipo Azar Motorsport.

En sus plataformas digitales, Deambrosi suele mostrarse como una persona aficionada a los viajes, amante de los animales y con un perfil muy sociable y cercano a sus amistades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral

Mauro Icardi campeón: el llanto de la China Suárez en plena premiación

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras un nuevo escándalo

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

La actriz Anya Taylor-Joy y su conexión especial con el nuevo rol en "El Señor de los Anillos"

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Vozinha y el 10.
Fútbol.

Mundial 2026: Emocionado, Vozinha reveló la emotiva charla que tuvo con Lionel Messi

El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.
Jujuy.

Hallaron a un hombre inconsciente en la ruta 9 y está grave

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Principio de incendio en Tribunales video
Jujuy.

Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel