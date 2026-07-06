El piloto Franco Deambrosi habló tras los rumores que lo vinculan con la China Suárez

Qué dijo Franco Deambrosi sobre los rumores de romance con la China Suárez.

En el contexto de las versiones que lo relacionan afectivamente con China Suárez , el piloto Franco Deambrosi decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales y habló por primera vez sobre la repercusión que su nombre viene teniendo en los últimos días.

El piloto utilizó sus historias de Instagram para publicar una reflexión en la que dejó claro que no planea referirse a los rumores ni ofrecer aclaraciones respecto de su vida personal . “No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó señalando en su mensaje .

Más adelante, describió su experiencia reciente frente a la atención mediática : “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición . Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal ”.

En el mismo mensaje, sostuvo que la situación le dejó una reflexión personal : “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”.

Sin hacer referencia directa ni confirmar los rumores sobre un presunto vínculo con la actriz, añadió una frase que generó repercusión inmediata: “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Para cerrar su mensaje, remarcó que su principal foco continúa puesto en su actividad profesional dentro del automovilismo: “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.

Su pronunciamiento aparece luego de que circularan rumores que lo involucraban como una presunta tercera persona en la relación de la China Suárez.

En las últimas horas, Yanina Latorre dio a conocer la supuesta existencia de intercambios de mensajes comprometedores entre ambos, una situación que terminó intensificando las versiones y rumores acerca de un posible vínculo afectivo entre ellos.

Quién es Franco Deambrosi, el piloto que tendría “chats comprometedores” con la China Suárez

Franco Deambrosi es un joven piloto de Turismo Carretera de 26 años, que tuvo su estreno en el año 2019 dentro del TC Pista Mouras, conduciendo una Dodge del equipo Alifraco Sport. Al año siguiente, en 2020, pasó a competir con un Ford del equipo DON Racing, y logró subir por primera vez al podio en el TC Pista Mouras al finalizar en el tercer puesto en la primera carrera de la temporada, disputada en La Plata.

En 2024, el piloto hizo su debut en las TC Pista Pick Up al volante de una Toyota Hilux del equipo Giavedoni Sport. En su primera presentación logró finalizar en la cuarta posición, mientras que en la segunda carrera alcanzó el quinto puesto.

Un año más tarde, el corredor nacido en Ituzaingó regresó al TC Pista tras una pausa de doce meses, esta vez compitiendo con un Chevrolet del equipo Azar Motorsport.

En sus plataformas digitales, Deambrosi suele mostrarse como una persona aficionada a los viajes, amante de los animales y con un perfil muy sociable y cercano a sus amistades.