Cristina Kirchner: la cronología a un año de la condena firme por la causa Vialidad

La condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad cumple un año desde que quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia . El fallo fue confirmado el 10 de junio de 2025 y dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

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El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra la ex presidenta en la causa Vialidad. Con esa decisión, quedó cerrado el camino judicial ordinario y comenzó la etapa de ejecución de la pena.

Siete días después, el 17 de junio de 2025, Cristina Kirchner quedó detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Desde ese momento, la ex mandataria cumple la condena con reglas de conducta fijadas por la Justicia. Entre las condiciones impuestas se encuentran el uso de tobillera electrónica, límites para las visitas y la autorización para salir a la terraza del edificio durante un máximo de dos horas por día.

Cristina Kirchner Cristina Kirchner.

Con el paso de los meses, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, planteó que la ex presidenta cumplió sin observaciones todas las reglas impuestas desde el inicio de la prisión domiciliaria. Por ese motivo, pidió una flexibilización gradual de las restricciones.

El reclamo se apoyó en el principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal 24.660. Según la defensa, ese régimen debía permitir una morigeración de las condiciones actuales, entre ellas el cese de los límites a las visitas, la eliminación del cupo horario para salir a la terraza y el retiro de la tobillera electrónica. El último rechazo judicial

El planteo fue rechazado por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2. El magistrado sostuvo que la prisión domiciliaria tiene un régimen jurídico propio y que las normas sobre progresividad no pueden aplicarse automáticamente a esa modalidad.

Según el juez, el régimen progresivo está pensado principalmente para personas que cumplen condena en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de avanzar hacia espacios menos restrictivos. En cambio, consideró que la prisión domiciliaria ya constituye una modalidad excepcional de cumplimiento.

Ahora, la defensa podría apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación. Mientras tanto, Cristina Kirchner continúa cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario.