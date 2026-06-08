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8 de junio de 2026 - 19:39
Política

Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes de sus hijos

La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de detener el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes de sus hijos.&nbsp;

Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes de sus hijos. 

Este lunes, Cristina Kirchner elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar detener el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar frenar el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad.

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La ex mandataria busca con el fin de que la Corte Suprema revise la decisión que habilitó el avance sobre propiedades heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de una condena de seis años de prisión domiciliaria.

Con esta presentación, la ex presidenta utilizó la última instancia judicial disponible para evitar que la Justicia avance sobre 19 inmuebles ubicados en Santa Cruz, que fueron transferidos por Néstor Kirchner y por la propia ex mandataria a sus hijos.

El abogado Carlos Beraldi sostuvo que la medida vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad y al principio de legalidad: "La primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”.

Según argumentó, el TOF 2 y la Cámara Federal de Casación realizaron un decomiso "contrario a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes" de esas instancias.

En su planteo, la defensa sostuvo que la medida habilita que la sanción alcance no solo instrumentos o beneficios del delito, sino también activos de origen legal, sin que la acusación deba demostrar un vínculo directo entre los bienes a decomisar y el hecho juzgado.

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En el escrito presentado ante el máximo tribunal, la defensa afirmó que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Además, remarcó que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso, con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

La defensa de la ex presidenta insistió además en que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa y que, por esa razón, sus propiedades no deberían integrar el listado de bienes alcanzados por la medida judicial.

También argumentó que el decomiso implica “una lesión al derecho de propiedad” y una vulneración de “los principios de inocencia y debido proceso”.

Cristina Kirchner despidió al Indio Solari con una frase que emocionó a miles de fanáticos

Vivir solo cuesta vida”, escribió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a una fotografía de Carlos “Indio” Solari, para despedirlo tras su fallecimiento a los 77 años. El músico y la exmandataria se habían reunido el año pasado.

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La dos veces presidenta y vicepresidenta utilizó sus redes sociales para despedir al Indio después de meses de silencio y lo hizo con un posteo sintético en el que primó la imagen del ícono del rock nacional.

El Indio Solari había manifestado su cercanía con el kirchnerismo y la relación con Cristina se hizo pública el 31 de agosto del año pasado cuando se difundió una foto en la que se los ve a ambos en una imagen distendida.

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