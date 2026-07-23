El consumo masivo volvió a caer en junio y suma un retroceso de 2,9% en 2026

El consumo masivo registró un nuevo retroceso durante junio , al profundizar la tendencia negativa y finalizar el mes con una contracción del 2,7% interanual en el volumen de ventas . De acuerdo con el más reciente relevamiento elaborado por la consultora Scentia , el balance acumulado de 2026 refleja hasta el momento una caída del 2,9% .

En contraste con ese escenario, el comercio electrónico se consolidó como la única modalidad que mostró un desempeño positivo . Las ventas online aumentaron un 41% en comparación con junio de 2025 , impulsadas por un crecimiento que alcanzó a todas las categorías de productos analizadas.

El resultado registrado en junio se diferenció del comportamiento observado durante mayo , período en el que la disminución del consumo había logrado desacelerarse hasta ubicarse en 1,6% . En aquel momento, desde la consultora consideraban que una reducción en la intensidad de la inflación podía favorecer una recuperación progresiva del nivel de compras.

Sin embargo, esa expectativa finalmente no se concretó . En lugar de mostrar una recuperación sostenida , junio terminó con el desempeño más desfavorable de los últimos meses, marcado por una caída que alcanzó a prácticamente la totalidad de los canales comerciales .

Con enero de 2023 establecido como referencia con un valor de 100, el nivel de consumo correspondiente a junio de 2026 alcanzó los 82,9 puntos, lo que representó un retroceso frente a los 84,8 registrados en mayo. El valor más elevado de la serie se había alcanzado en diciembre de 2023, cuando el indicador llegó a 111 puntos. Desde ese momento, la evolución mostró una trayectoria negativa, sin que ningún período mensual pudiera consolidar una recuperación prolongada.

La evolución de la facturación en pesos no evidencia la misma tendencia negativa, ya que registró un incremento del 26,6% interanual en términos nominales. Sin embargo, ese crecimiento estuvo acompañado por una suba del 23,1% en el precio promedio durante el mismo período, lo que muestra que el aumento de los ingresos no implicó un mayor número de unidades comercializadas.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación acumulada de los últimos doce meses alcanzó el 33,5% en junio, mientras que el avance de los precios durante el año llegó al 16,8%.

El e-commerce, el único que resiste a la caída

Mientras las modalidades tradicionales de venta mostraron una caída extendida, el canal digital continuó ganando participación y profundizó su crecimiento. Durante junio, las operaciones realizadas por internet registraron una suba del 41% interanual, superando el incremento del 29,9% observado en mayo y llevando el avance acumulado del año al 34,8%.

El diferencial del comercio electrónico no se encuentra únicamente en el porcentaje de aumento, sino también en la amplitud de la mejora. Según el relevamiento de Scentia, las ocho categorías analizadas —alimentación, bebidas alcohólicas y sin alcohol, desayuno y merienda, higiene y cosmética, compras impulsivas, limpieza del hogar y la ropa, y productos perecederos— tuvieron resultados favorables durante junio dentro del segmento online.

Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron las bebidas con alcohol, con una expansión del 61,8%, seguidas por alimentación, con 54,6%, e impulsivos, con 45,2%.

El comportamiento del resto de los canales presenciales fue completamente diferente al registrado por las ventas online. Los kioscos y comercios de cercanía fueron los más afectados durante junio, con una disminución interanual del 4,6%, mientras que los mayoristas mostraron una retracción del 3,3% y las cadenas de supermercados redujeron sus ventas en un 2,6%.

Por su parte, los autoservicios independientes también finalizaron el período con un resultado negativo, al registrar una baja del 1,6%. En tanto, las farmacias, que habían tenido un desempeño positivo en mayo con un crecimiento del 2,3%, no presentaron cambios en junio y terminaron el mes con una variación del 0%.

Qué se compra menos y qué resiste

El análisis de las distintas categorías dentro del conjunto de canales comerciales refleja que las bebidas alcohólicas fueron el único segmento que logró un resultado positivo durante junio, con un incremento del 9,4% interanual. Este comportamiento podría estar relacionado con un mayor nivel de consumo asociado al desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

En tanto, las bebidas sin alcohol también mostraron una evolución favorable, con una mejora del 3,5%. El resto de las categorías presentó descensos: desayuno y merienda disminuyó un 7,7%, limpieza de ropa y hogar se redujo un 6,2%, los productos perecederos tuvieron una caída del 5,7% y los artículos impulsivos bajaron un 5,3%. Por su parte, higiene y cosmética retrocedió un 3,7%, mientras que alimentación registró una contracción más leve del 0,5%.

En el balance correspondiente a los primeros meses del año, las bebidas alcohólicas continúan siendo la categoría con mejor desempeño, al registrar un crecimiento acumulado del 2,6%. En el extremo opuesto, limpieza de ropa y hogar es el rubro que presenta el retroceso más pronunciado, con una disminución del 7,1%, seguido por los productos perecederos, que acumulan una baja del 5,6%, y desayuno y merienda, con una caída del 5,3%.

El canal de kioscos, el más golpeado

El segmento de kioscos fue uno de los que mostró los retrocesos más significativos durante junio. Dentro de este canal, la categoría de limpieza de ropa y hogar sufrió una fuerte contracción del 20,9%, mientras que desayuno y merienda disminuyó un 13,2% y higiene y cosmética tuvo una baja del 11%.

También se registraron descensos en alimentación, con una caída del 8,5%, y en los productos impulsivos, un rubro especialmente relevante para este tipo de comercios, que redujo sus ventas otro 8,5%. Las únicas categorías que lograron escapar de la tendencia negativa fueron las bebidas con alcohol, que crecieron un 10%, y las bebidas sin alcohol, que aumentaron un 9,8%. Ambas también mostraron una evolución favorable dentro del canal de autoservicios independientes.

En cuanto al canal mayorista, las bebidas sin alcohol protagonizaron el descenso más marcado de todo el relevamiento, con una disminución interanual del 21% en junio. Además, al considerar el desempeño acumulado del año, este mismo segmento registra una retracción del 19,3% dentro de ese canal de comercialización.

El contexto macro no alcanza para sostener el consumo

El relevamiento elaborado por Scentia incluye una serie de variables económicas que reflejan un escenario de evolución dispar, con algunos indicadores positivos y otros que muestran mayor cautela. El Producto Bruto Interno (PBI) registró un incremento interanual del 2,3% durante el primer trimestre de 2026, mientras que el cierre de 2025 había mostrado una expansión del 4,4%.

Por otra parte, las exportaciones acumulan en lo que va del año un crecimiento del 24,4%. Además, la actividad de la construcción presentó una mejora del 4,1% en mayo, de acuerdo con los datos del Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Sin embargo, otros indicadores económicos reflejan una dinámica diferente y muestran resultados desfavorables. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI), la actividad de la industria manufacturera acumuló una contracción del 3,1% durante el año hasta mayo.

En el sector automotor, la fabricación de vehículos registró una disminución del 13,6% en junio, llevando el retroceso acumulado de 2026 al 18,3%. A su vez, los registros de nuevos automóviles mostraron una caída del 12,8% mensual y del 9,9% en el acumulado anual. Por otra parte, los datos del Indec incluidos en el informe de la consultora señalan que la pobreza alcanza al 28,2% de la población y la tasa de desempleo se ubica en 7,8% durante el primer trimestre del año.