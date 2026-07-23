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23 de julio de 2026 - 12:31
Política.

Federico Canedi criticó la emergencia energética en Jujuy: "Se reaccionó cuando el conflicto ya era insostenible"

El diputado provincial cuestionó el decreto que declaró la emergencia energética y aseguró que las medidas llegaron después del reclamo social.

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A través de un comunicado, el legislador afirmó que la decisión del Ejecutivo provincial representa una respuesta tardía. Canedi sostuvo que el Gobierno provincial "reaccionó sobre la catástrofe" y consideró que eso evidencia "falta de previsibilidad y empatía" con los usuarios afectados por los problemas en el servicio eléctrico.

El legislador también aseguró que el Ejecutivo actuó únicamente cuando el descontento social aumentó. "No es un buen aspecto de un gobierno obligarse a ceder solo cuando la comunidad agota sus instancias de reclamo", expresó Canedi.

En su planteo, el diputado señaló que desde hace tiempo viene advirtiendo sobre la composición de las facturas de electricidad y sostuvo que una parte importante del monto corresponde a tasas e impuestos provinciales y municipales. "La falta de previsión llevó a la provincia a este punto de quiebre, obligando al Ejecutivo a implementar paliativos de emergencia en lugar de haber planificado un alivio fiscal y una auditoría real sobre el servicio", manifestó.

Canedi recordó que al comienzo del período legislativo impulsó un proyecto para declarar la Emergencia Pública en Seguridad por dos años. "La iniciativa busca reorganizar los recursos operativos, eliminar las custodias políticas para volcar más efectivos al patrullaje de las calles y optimizar el presupuesto del Estado", especificó.

Para cerrar, el diputado insistió en que el Gobierno debería actuar de manera anticipada frente a los problemas estructurales. "No esperemos a que en materia de seguridad también lleguemos a tocar fondo para recién intentar reaccionar", concluyó Canedi.

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