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18 de marzo de 2026 - 12:02
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¡Viernes de dueños en Marzo!

Llega otra oportunidad única de inversión de la mano de Agostini Desarrollos Inmobiliarios con una jornada comercial exclusiva para el Loteo Tipuana. Conocé todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tipuana - Agostini

Una vez más llega una oportunidad única de inversión. Agostini Desarrollos Inmobiliarios anuncia una jornada comercial exclusiva para el Loteo Tipuana, ubicado en El Ceibal; Viernes de Dueños.

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La promoción, válida únicamente el viernes 20 de marzo, permite acceder a un lote con un pago inicial de $158.000 en cualquier ubicación y el saldo financiado en 131 cuotas (actualizables), una alternativa atractiva para quienes buscan invertir en tierra y proyectar un patrimonio a mediano y largo plazo.

Tipuana se desarrollará con todos los servicios urbanos previstos, plaza, espacios de esparcimiento, una laguna y acceso pavimentado, características que apuntan a potenciar la calidad de vida y la revalorización del emprendimiento en la zona.

Los terrenos tienen una superficie de 450 m² (15 x 30 metros) rodeados de un entorno natural que invitan a admirar el paisaje donde estará tu futuro hogar.

Agostini - Tipuana

La oferta está dirigida tanto a inversores como a familias interesadas en proyectar su vivienda en un entorno planificado.

Quienes deseen realizar una visita virtual por todo el predio pueden dirigirse a www.tipuana360.com donde encontrarán vistas reales en 360º en altura y puntos peatonales específicos del lugar, cotizador online y disponibilidad de lotes.

Invitamos a asistir este viernes 20 al acceso del loteo (ruta 9 km 14 - El Ceibal), donde personal de la empresa brindará asesoramiento y detalles del plan de financiación en la oficina móvil. La cita es de 14.00 a 19.00 horas; oportunidad para conocer las nuevas zonas habilitas.

Para mayor información se pueden dirigir a la oficina comercial en José de la Iglesia 1390 – Cuyaya – en el horario de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas, o bien comunicarse por WhatsApp al 3884624099.

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