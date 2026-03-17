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17 de marzo de 2026 - 16:32
Jujuy.

Hallaron granada y un arsenal en los galpones de la Túpac Katari: un detenido

Se confirmó que, tras el hallazgo de una granada en los galpones de la Túpac Katari, encontraron un arsenal y se detuvo a una persona.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy

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Según detallaron, mientras varias personas estaban trabajando en el comedor, un hombre llegó, los amenazó exigiéndoles que desalojaran el lugar, para luego tirar un portafolio de color azul que, tras revisarlo, confirmaron contenía un artefacto explosivo.

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy
Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy

Tras darle intervención al fiscal Juan Luis Sorbello, llegaron especialistas de Criminalística y áreas especializadas en explosivos, que lograron la remoción controlada del artefacto. Luego del informe técnico, confirmaron que era una granada real y no una réplica.

La investigación por la amenaza con la granada

A partir de datos recabados y testimonios, decidieron registrar un sector del predio que sería utilizado como depósito por el sospechoso que llegó a los galpones y arrojó el maletín. Allí se secuestraron armas de fuego, como también armas de fabricación casera tipo “tumbera”.

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy
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Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy

Además, encontraron que las armas estaban cargadas. También se halló una planta de marihuana. Una persona fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, que según trascendidos sería Julián Santillán, familiar del dirigente sindical Carlos Santillán. Mientras, continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy
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