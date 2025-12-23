martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 13:01
Impresionante.

Secuestraron granadas, explosivos y más de 55 armas de fuego en una finca de Salta

La Policía de Salta allanó una vivienda rural y encontró armas, municiones y explosivos tras una denuncia por robo realizada el 11 de diciembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Arsenal en Salta (1)
El allanamiento se concretó durante la jornada del martes, con la intervención de personal especializado y bajo orden judicial, en el marco de una causa que avanza por presunta tenencia y portación ilegítima de armas de fuego.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se inició el pasado 11 de diciembre, cuando el dueño de la finca denunció el robo de armas de su propiedad. A partir de esa presentación, efectivos del Distrito de Prevención 11 comenzaron las tareas investigativas para determinar las circunstancias del hecho y verificar la situación del inmueble.

Durante las averiguaciones preliminares surgieron datos que motivaron la intervención de áreas especializadas de la Policía de Salta, ante la posible presencia de material sensible y de alto riesgo.

Por disposición del Juzgado de Garantías N°3 y con intervención de la Fiscalía Penal delegación El Carril, se realizó el allanamiento en la vivienda rural ubicada en Chicoana. En el procedimiento participaron investigadores del Distrito de Prevención 11, junto a especialistas de la División Explosivos y efectivos del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo.

El despliegue incluyó tareas de seguridad, control del perímetro y revisión minuciosa de cada sector del inmueble, debido al tipo de material que se presumía encontrar.

Arsenal en Salta (3)

Más de 55 armas y gran cantidad de municiones

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró más de 55 armas de fuego de distintos tipos. Entre el material incautado se contabilizaron escopetas, revólveres, carabinas, rifles y pistolas.

Además, se hallaron más de 1.100 cartuchos de diferentes calibres, junto a accesorios para armas largas, elementos ópticos y componentes mecánicos vinculados al uso y mantenimiento del armamento.

Uno de los datos más relevantes del procedimiento fue el hallazgo de granadas y otros explosivos, cuyo tipo y cantidad no se detallaron oficialmente por razones de seguridad. Estos elementos quedaron bajo resguardo de la División Explosivos, que llevó adelante el protocolo correspondiente para su manipulación y traslado.

La presencia de este tipo de material elevó el nivel de riesgo del operativo y reforzó la intervención de personal especializado.

Arsenal en Salta (2)

Situación judicial del propietario

Tras el secuestro del arsenal, el propietario del inmueble quedó a disposición de la Fiscalía Penal interviniente. La causa fue caratulada como “Tenencia y/o Portación Ilegítima de Armas de Fuego”, mientras continúa la investigación para esclarecer tanto el origen del armamento como el robo denunciado en primera instancia.

Desde el ámbito judicial no se informaron, hasta el momento, nuevas medidas procesales, aunque la causa sigue en etapa investigativa.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta, con el objetivo de determinar si el material secuestrado cuenta con algún tipo de registro, su procedencia y si existen otras personas vinculadas al caso.

Arsenal en Salta (4)

