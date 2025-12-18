En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

El Pronóstico Climático Trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 prevé que la provincia de Jujuy se verá afectada por precipitaciones superiores a los valores normales para la época, en el marco de la temporada estival. El informe se basa en el análisis de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales.

Según el mapa de precipitación trimestral, el Noroeste Argentino (NOA) —región en la que se encuentra Jujuy— presenta mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias en la categoría “Superior a la Normal” (SN) . Esto implica que los acumulados previstos superarían el límite superior del rango histórico promedio para el trimestre analizado.

El SMN aclara que este tipo de pronóstico no expresa valores concretos de milímetros, sino probabilidades asociadas a categorías climáticas , construidas a partir de terciles estadísticos.

El informe se desarrolla bajo un escenario de condiciones neutrales del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) , lo que implica que no hay un forzante dominante de gran escala. Aun así, los modelos coinciden en señalar un comportamiento atmosférico favorable al desarrollo de lluvias por encima de lo habitual en el NOA durante el verano

En este contexto, diciembre, enero y febrero concentran naturalmente gran parte de las precipitaciones anuales en Jujuy, por lo que un exceso en los valores medios trimestrales podría traducirse en episodios recurrentes de tormentas y eventos intensos de corta duración.

verano tormentas

Posibles impactos en la provincia

Un trimestre con lluvias superiores a lo normal puede tener efectos positivos y negativos. Por un lado, favorece la recarga hídrica, el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de actividades productivas vinculadas al verano. Por otro, incrementa el riesgo de crecidas repentinas de ríos y arroyos, anegamientos temporarios, dificultades en caminos rurales y zonas urbanas vulnerables.

El SMN remarca que, aun cuando una región esté clasificada en una categoría determinada, no se descarta la ocurrencia de eventos puntuales intensos, incluso en cortos períodos de tiempo

Recomendaciones y seguimiento

Desde el organismo nacional recomiendan no tomar decisiones únicamente en base al pronóstico trimestral, sino complementarlo con los pronósticos diarios y semanales, así como con el sistema de alertas tempranas por fenómenos meteorológicos de alto impacto.

El informe subraya que las previsiones climáticas trimestrales describen condiciones medias esperadas, y no contemplan fenómenos de escala subestacional como tormentas severas, bloqueos atmosféricos u otros eventos de corta duración que pueden intensificar las lluvias en forma localizada

Un verano bajo observación

Con este escenario, el verano 2025–2026 se presenta como un período que demandará atención permanente en Jujuy, tanto por parte de los organismos de control como de la población en general. El exceso de precipitaciones previsto para el trimestre convierte al seguimiento del clima en un factor clave para la prevención y la planificación en toda la provincia.