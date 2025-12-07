domingo 07 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de diciembre de 2025 - 15:50
Un ejemplo.

Historia de superación: Pablo Borell, atleta con discapacidad, se consagró en taekwondo

Pablo Borell tiene 32 años y es de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Tiene discapacidad y es un competidor de primer nivel en taekwondo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Historia de superación: Pablo Borell, atleta con discapacidad, se consagró en taekwondo

Historia de superación: Pablo Borell, atleta con discapacidad, se consagró en taekwondo

Este fin de semana, el estadio de la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy fue escenario del histórico Nacional de Taekwondo 2025, una edición especial que celebró los 50 años del deporte en Argentina y congregó delegaciones de todas las provincias.

Lee además
Taekwondo en Jujuy: más de 1.500 atletas llegan para el torneo nacional este fin de semana
Fin de semana.

Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo
Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do
Deportes.

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

En ese marco, Pablo Borell de 32 años oriundo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, es una persona con discapacidad pero esto no fue ningún limitante ya que actualmente es cinturón negro. Logró consagrarse ganador en la modalidad “Forma” de su categoría, llevando adelante una historia de superación y entusiasmo que conmovió al público local.

Embed - Historia de superación: Pablo Borell, atleta con discapacidad, se consagró en taekwondo

“Gané en formas, costó, pero lo logré tras mucho esfuerzo”

Con una mezcla de orgullo y emoción, Borell expresó su satisfacción: “Gané en formas, costó pero tras practicar mucho tiempo, pude lograrlo.”

Para él, este logro significa más que una medalla: representa el fruto de constancia, disciplina y el compromiso con la práctica del taekwondo.

Al referirse al apoyo recibido, agregó: “Estoy muy feliz con mi profesor que me entrenó.”

Su triunfo no es un hecho menor: demuestra que la práctica del taekwondo puede ser verdaderamente inclusiva, abierta a todas las personas, más allá de sus condiciones físicas.

Una disciplina que une: más que un deporte

Pablo también valoró lo que el taekwondo significa en lo personal y comunitario: “Es un deporte importante. El taekwondo es una hermosa disciplina; te permite conocer gente, competir, entrenar. Estoy muy feliz.”

Esta reflexión da cuenta de que para muchos atletas — con y sin discapacidad — el taekwondo no es solo un deporte, sino una escuela de valores, inclusión, compañerismo y crecimiento.

Sobre su experiencia en Jujuy, donde compitió por primera vez, Pablo declaró: “Es la primera vez que vengo a Jujuy a competir. La próxima vuelvo.” Y no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su gratitud: “Mando saludos a mi entrenador, mi familia, mis compañeros y a todo el mundo.”

Un Nacional histórico, abierto a la diversidad

El torneo que se realiza en Jujuy tiene un fuerte carácter inclusivo: no sólo reúne a atletas de elite y cinturones negros, sino que incorpora modalidades adaptadas, dando lugar a quienes tienen capacidades diferentes.

Organizadores y federaciones buscan con este tipo de competencias consolidar al taekwondo como un deporte federal, diverso y accesible, donde la competencia conviva con la integración y la solidaridad.

El triunfo de Pablo Borell es, en este contexto, un símbolo poderoso: pone en valor la inclusión, la posibilidad de superación y la importancia de brindar espacios deportivos para todas las personas.

Un mensaje de esperanza desde Jujuy para todo el deporte adaptado

La consagración de Borell va más allá de una medalla: representa una posibilidad concreta de inclusión y demuestra que con voluntad, entrenamiento y apoyo, los límites pueden superarse.

Para muchos jóvenes y adultos con discapacidad, su historia puede ser inspiración. Y para la comunidad jujeña, un motivo de orgullo: que este tipo de historias sucedan en su provincia refuerza la imagen de Jujuy como un espacio de apertura, diversidad y deporte para todos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

Histórico inicio del Nacional de Taekwondo en Jujuy: gran convocatoria y dos días de competencia

Jujuy capital del Taekwondo: un Nacional histórico que celebra la inclusión y la formación

Torneo Nacional de Taekwondo: un evento de primer nivel en Jujuy

Lo que se lee ahora
Llegó el día: se desarrolla el Trail de Los Diques en El Carmen video
Competencia.

Llegó el día: se desarrolla el Trail de Los Diques en El Carmen

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche
Galería.

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año
Originales.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica
Despedida.

Carlín Andrade animó su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural
Egresados.

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo
Pronóstico.

Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel