Historia de superación: Pablo Borell, atleta con discapacidad, se consagró en taekwondo

Este fin de semana, el estadio de la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy fue escenario del histórico Nacional de Taekwondo 2025 , una edición especial que celebró los 50 años del deporte en Argentina y congregó delegaciones de todas las provincias.

En ese marco, Pablo Borell de 32 años oriundo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, es una persona con discapacidad pero esto no fue ningún limitante ya que actualmente es cinturón negro. Logró consagrarse ganador en la modalidad “Forma” de su categoría, llevando adelante una historia de superación y entusiasmo que conmovió al público local.

Con una mezcla de orgullo y emoción, Borell expresó su satisfacción: “Gané en formas, costó pero tras practicar mucho tiempo, pude lograrlo.”

Para él, este logro significa más que una medalla: representa el fruto de constancia, disciplina y el compromiso con la práctica del taekwondo.

Al referirse al apoyo recibido, agregó: “Estoy muy feliz con mi profesor que me entrenó.”

Su triunfo no es un hecho menor: demuestra que la práctica del taekwondo puede ser verdaderamente inclusiva, abierta a todas las personas, más allá de sus condiciones físicas.

Una disciplina que une: más que un deporte

Pablo también valoró lo que el taekwondo significa en lo personal y comunitario: “Es un deporte importante. El taekwondo es una hermosa disciplina; te permite conocer gente, competir, entrenar. Estoy muy feliz.”

Esta reflexión da cuenta de que para muchos atletas — con y sin discapacidad — el taekwondo no es solo un deporte, sino una escuela de valores, inclusión, compañerismo y crecimiento.

Sobre su experiencia en Jujuy, donde compitió por primera vez, Pablo declaró: “Es la primera vez que vengo a Jujuy a competir. La próxima vuelvo.” Y no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su gratitud: “Mando saludos a mi entrenador, mi familia, mis compañeros y a todo el mundo.”

Un Nacional histórico, abierto a la diversidad

El torneo que se realiza en Jujuy tiene un fuerte carácter inclusivo: no sólo reúne a atletas de elite y cinturones negros, sino que incorpora modalidades adaptadas, dando lugar a quienes tienen capacidades diferentes.

Organizadores y federaciones buscan con este tipo de competencias consolidar al taekwondo como un deporte federal, diverso y accesible, donde la competencia conviva con la integración y la solidaridad.

El triunfo de Pablo Borell es, en este contexto, un símbolo poderoso: pone en valor la inclusión, la posibilidad de superación y la importancia de brindar espacios deportivos para todas las personas.

Un mensaje de esperanza desde Jujuy para todo el deporte adaptado

La consagración de Borell va más allá de una medalla: representa una posibilidad concreta de inclusión y demuestra que con voluntad, entrenamiento y apoyo, los límites pueden superarse.

Para muchos jóvenes y adultos con discapacidad, su historia puede ser inspiración. Y para la comunidad jujeña, un motivo de orgullo: que este tipo de historias sucedan en su provincia refuerza la imagen de Jujuy como un espacio de apertura, diversidad y deporte para todos.