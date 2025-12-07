domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 15:13
Encuentro.

Torneo Nacional de Taekwondo: un evento de primer nivel en Jujuy

El Nacional de Taekwondo llega a su fin con esta segunda jornada de competencia. El mejor y más alto nivel dice presente en la Federación de Básquet.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Segunda jornada de competencia del Nacional de Taekwondo en Jujuy

Segunda jornada de competencia del Nacional de Taekwondo en Jujuy

La provincia atraviesa una intensa y exitosa segunda jornada del Campeonato Nacional de Taekwondo, un evento que reúne a representantes de todo el país y que consolida a Jujuy como sede deportiva de primer nivel.

Un evento federal con presencia récord

Esta edición, que ya va por su cuarto año consecutivo, logró convocar a 15 provincias y la participación de 9 maestros históricos de la disciplina, un hecho que posiciona al torneo entre los más importantes del calendario nacional.

Carla Savio, secretaria de la Federación Jujeña de Taekwondo, destacó la magnitud alcanzada por el encuentro:

“Estamos felices por el evento que se logró. Esta es la cuarta edición y hoy tenemos a 15 provincias presentes y a 9 maestros que hicieron historia en esta disciplina”, afirmó.

Jujuy, protagonista y anfitrión

Savio remarcó el orgullo de que la provincia sea sede de un campeonato de esta calidad: “Estamos orgullosos de que Jujuy pueda ser anfitrión de este evento y hacerlo aún más federal”, señaló.

Además, resaltó el nivel competitivo de esta edición, que reunió a atletas de excelencia: “Estamos dentro de los primeros. Acá se vio lo mejor de lo mejor; estuvieron los campeones mundiales”, subrayó.

Una apuesta por descentralizar el deporte

Uno de los objetivos de la Federación Jujeña es que estos torneos nacionales no se concentren únicamente en Buenos Aires. En ese sentido, Savio enfatizó el trabajo conjunto con organismos provinciales: “Luchamos para que el epicentro de los nacionales no sea siempre Buenos Aires. Trabajamos codo a codo con la Secretaría de Deportes, y es gracias a ellos que Jujuy tuvo un evento con la categoría que se merece”, expresó.

Los desafíos de cara al 2026

Mirando al futuro, Savio reconoció que la vara quedó muy alta, pero que el objetivo es seguir posicionando a la provincia en el mapa deportivo nacional: “Después de esto el desafío será aún mayor, pero queremos seguir mostrando a nuestra provincia. Queremos trabajar para que la educación y el deporte sean los pilares fundamentales para que Jujuy tenga un futuro mejor”, afirmó.

