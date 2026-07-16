Por qué el pasto cubano favorece los incendios en Jujuy: la explicación de una especialista

El pasto cubano se convirtió en una de las principales preocupaciones durante la temporada de incendios en Jujuy . Su gran altura, su rápida expansión y las características propias de la planta hacen que represente un riesgo importante cuando se combina con viento, sequía y altas temperaturas.

Mientras desde la Dirección Provincial de Incendios Forestales advirtieron que esta especie funciona como "nafta" durante los incendios, una especialista de la Universidad Nacional de Jujuy explicó por qué favorece la propagación del fuego y qué medidas pueden tomar los vecinos para reducir el peligro.

La ingeniera agrónoma Ivana Vaca , docente y jefa del Laboratorio de la Cátedra de Protección Vegetal de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó que el pasto cubano posee características que lo vuelven especialmente peligroso cuando se seca. "De por sí la planta tiene una especie de resina en la parte externa, eso también es combustible. Y la médula, que es la parte central del tronco, es como una especie de papel, porque es un material bien seco que favorece a que se encienda con mucha mayor facilidad", señaló.

Además, recordó que durante esta época muchas plantas ya fueron afectadas por las heladas y comenzaron a secarse, aumentando todavía más el riesgo de incendio.

Otro de los factores que favorece la propagación del fuego es el tamaño que puede alcanzar esta maleza invasora. Según explicó la especialista, cuando el pasto cubano supera varios metros de altura, las llamas ascienden rápidamente y el incendio se vuelve mucho más difícil de controlar. "La inmensa altura hace que el fuego se propague con mucha mayor facilidad", indicó.

Por eso recomendó evitar que las plantas lleguen a desarrollarse completamente y eliminarlas antes de que alcancen grandes dimensiones.

Incendio en Lozano

El mejor momento para combatirlo

Una de las advertencias de la ingeniera fue no esperar a que el pasto cubano florezca para recién intentar eliminarlo. "No únicamente se hace visible cuando está en flor. Todo el mundo dice: 'Mirá la cantidad de pasto cubano'. Pero previamente es la mejor manera de atacarlo", explicó.

En ese sentido, aseguró que el momento ideal para controlarlo es cuando la planta todavía tiene poca altura. "Siempre digo que cuando está aproximadamente a la altura de la rodilla es el momento ideal para controlarla."

Qué recomienda hacer si aparece en un terreno

Para los vecinos que tienen pasto cubano cerca de sus viviendas o en terrenos baldíos, Vaca aconsejó retirarlo de forma mecánica antes de que crezca demasiado. "Si se puede arrancar, arrancarla. Si se puede trozarla mejor", comentó.

Asimismo, explicó que dividir la planta en partes más pequeñas ayuda a reducir el material combustible y evita que el fuego alcance grandes alturas. También aclaró que los herbicidas pueden utilizarse, pero únicamente bajo la recomendación de un profesional. "Siempre que se haga la aplicación de productos químicos tiene que ir a la par de una recomendación de un profesional, porque sabemos que tienen toxicidad", remarcó la ingeniera.

Una plaga que requiere el compromiso de todos

La especialista recordó que el pasto cubano fue declarado plaga nacional en 1983 debido a su enorme capacidad de expansión. "Es una maleza sumamente invasora que hace que avance cada vez más y se haga cada vez más difícil el control", explicó y sostuvo que combatirla no depende solamente del Estado, sino también del compromiso de toda la comunidad. "Tenemos que aunarnos tanto las distintas instituciones, Gobierno, productores, municipios y vecinos", aseveró.

Incluso comparó la situación con la prevención del dengue, donde cada sector cumple un rol importante. "Todos tenemos que saber identificar la planta para poder controlarla. Tenemos que ser constantes y no acordarnos del problema únicamente cuando llega la temporada o cuando el pasto ya está en flor", manifestó.