jueves 16 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de julio de 2026 - 19:08
Precaución.

Por qué el pasto cubano favorece los incendios en Jujuy: la explicación de una especialista

Una ingeniera agrónoma de Jujuy explicó por qué el pasto cubano facilita la propagación del fuego y qué hacer para reducir el riesgo de incendios

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pasto Cubano - (3).jpg
Pasto cubano
Pasto cubano
Lee además
Incendios forestales en Jujuy
Jujuy.

Basura, viento Zonda y pasto cubano: la combinación que hace crecer el riesgo de incendios en Jujuy
Alerta en Salta por un incendio próximo al aeropuerto 
País.

Alerta en Salta por un incendio próximo al aeropuerto

Una planta altamente inflamable

La ingeniera agrónoma Ivana Vaca, docente y jefa del Laboratorio de la Cátedra de Protección Vegetal de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó que el pasto cubano posee características que lo vuelven especialmente peligroso cuando se seca. "De por sí la planta tiene una especie de resina en la parte externa, eso también es combustible. Y la médula, que es la parte central del tronco, es como una especie de papel, porque es un material bien seco que favorece a que se encienda con mucha mayor facilidad", señaló.

Además, recordó que durante esta época muchas plantas ya fueron afectadas por las heladas y comenzaron a secarse, aumentando todavía más el riesgo de incendio.

Otro de los factores que favorece la propagación del fuego es el tamaño que puede alcanzar esta maleza invasora. Según explicó la especialista, cuando el pasto cubano supera varios metros de altura, las llamas ascienden rápidamente y el incendio se vuelve mucho más difícil de controlar. "La inmensa altura hace que el fuego se propague con mucha mayor facilidad", indicó.

Por eso recomendó evitar que las plantas lleguen a desarrollarse completamente y eliminarlas antes de que alcancen grandes dimensiones.

Incendio en Lozano

Incendio en Lozano

El mejor momento para combatirlo

Una de las advertencias de la ingeniera fue no esperar a que el pasto cubano florezca para recién intentar eliminarlo. "No únicamente se hace visible cuando está en flor. Todo el mundo dice: 'Mirá la cantidad de pasto cubano'. Pero previamente es la mejor manera de atacarlo", explicó.

En ese sentido, aseguró que el momento ideal para controlarlo es cuando la planta todavía tiene poca altura. "Siempre digo que cuando está aproximadamente a la altura de la rodilla es el momento ideal para controlarla."

Qué recomienda hacer si aparece en un terreno

Para los vecinos que tienen pasto cubano cerca de sus viviendas o en terrenos baldíos, Vaca aconsejó retirarlo de forma mecánica antes de que crezca demasiado. "Si se puede arrancar, arrancarla. Si se puede trozarla mejor", comentó.

Asimismo, explicó que dividir la planta en partes más pequeñas ayuda a reducir el material combustible y evita que el fuego alcance grandes alturas. También aclaró que los herbicidas pueden utilizarse, pero únicamente bajo la recomendación de un profesional. "Siempre que se haga la aplicación de productos químicos tiene que ir a la par de una recomendación de un profesional, porque sabemos que tienen toxicidad", remarcó la ingeniera.

Una plaga que requiere el compromiso de todos

La especialista recordó que el pasto cubano fue declarado plaga nacional en 1983 debido a su enorme capacidad de expansión. "Es una maleza sumamente invasora que hace que avance cada vez más y se haga cada vez más difícil el control", explicó y sostuvo que combatirla no depende solamente del Estado, sino también del compromiso de toda la comunidad. "Tenemos que aunarnos tanto las distintas instituciones, Gobierno, productores, municipios y vecinos", aseveró.

Incluso comparó la situación con la prevención del dengue, donde cada sector cumple un rol importante. "Todos tenemos que saber identificar la planta para poder controlarla. Tenemos que ser constantes y no acordarnos del problema únicamente cuando llega la temporada o cuando el pasto ya está en flor", manifestó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Basura, viento Zonda y pasto cubano: la combinación que hace crecer el riesgo de incendios en Jujuy

Alerta en Salta por un incendio próximo al aeropuerto

Advierten por riesgo extremo de incendios en gran parte de Jujuy

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

Caso Jimena Salas: anularon la declaración de culpabilidad de Javier Saavedra

Lo que se lee ahora
Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Alerta amarilla por vientos para Jujuy  video
SMN.

Qué lugares de Jujuy están bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h

Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos
Jujuy.

Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos

Siniestro en Los Nogales - Yala
Yala.

Un motociclista murió tras derrapar y caer a una acequia en Los Nogales

River llega hoy a Salta: A qué hora aterriza y todo lo que tenés que saber.
Deportes.

River en Salta: a qué hora llega el plantel y los detalles del partido ante Aldosivi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel