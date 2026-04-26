Kinesiólogos de Jujuy buscan actualizar las prestaciones cubiertas por el ISJ

El Instituto de Seguros de Jujuy y el Colegio de Kinesiólogos mantuvieron una reunión para avanzar en la actualización del nomenclador de prestaciones, una herramienta clave para ordenar qué prácticas están reconocidas y cómo se brindan dentro del sistema de cobertura.

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El encuentro fue encabezado por el presidente del ISJ, David Arias, y el titular del Colegio de Kinesiólogos, Atilio Cachizumba. Según se informó oficialmente, el objetivo fue abordar una agenda común vinculada al ejercicio profesional y a las necesidades actuales del sector.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la actualización del nomenclador, con la intención de incorporar nuevas prácticas relacionadas con la actividad profesional de los kinesiólogos.

Kinesiólogos .jpg Kinesiólogos (foto ilustrativa)

Este tipo de revisión resulta importante porque permite adecuar las prestaciones a los cambios en los tratamientos, las demandas de los pacientes y la evolución del trabajo profesional. También puede impactar en la forma en que los afiliados acceden a determinadas prácticas dentro de la obra social.

Qué implica para los afiliados del ISJ

Aunque todavía no se informaron detalles específicos sobre qué nuevas prácticas podrían incorporarse, el avance en la actualización del nomenclador apunta a mejorar la calidad de las prestaciones para los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy.

Desde el organismo destacaron la predisposición del Colegio de Kinesiólogos para sostener el diálogo y trabajar en una agenda que permita fortalecer la atención. También se remarcó que los pagos a los profesionales se encuentran al día, un aspecto señalado como parte del vínculo institucional entre ambas partes.