Incendio en Salta: el fuego ya consumió 13 hectáreas en Cafayate

Un incendio forestal en Cafayate, provincia de Salta, ya consumió alrededor de 13 hectáreas y es combatido por aire y tierra con personal local, brigadistas, bomberos y recursos enviados para reforzar las tareas en la zona afectada.

El fuego comenzó el domingo y, durante la jornada de este martes, se sumó personal de Defensa Civil para colaborar con el operativo. Tras una mejora en las condiciones climáticas, también pudo incorporarse el apoyo aéreo de un avión hidrante enviado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El subjefe de la Policía de Salta, Walter Toledo, informó a medios locales que el avión hidrante trabajará durante este martes y también este miércoles para reforzar las operaciones sobre los sectores alcanzados por el fuego.

La asistencia aérea se incorporó luego de que el clima permitiera operar sobre la zona, donde las tareas continúan con el objetivo de contener el avance del incendio y evitar que se extienda hacia nuevos sectores.

El operativo en Cafayate

En el lugar trabajan tres móviles, 12 brigadistas y un camión hidrante de Defensa Civil. También se desplegó una autobomba de Bomberos de la Policía y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María de Catamarca y de Colalao del Valle.

A estos recursos se suma la totalidad del equipo logístico y de movilidad del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate, a cargo del jefe Gabriel Domingo.

Las autoridades continúan con el monitoreo de la situación y mantienen el operativo activo en la zona afectada.