EN VIVO: minuto a minuto de la sesión de Diputados por los vetos de Javier Milei

Live Blog Post

Facundo Manes: "Estamos siendo gobernados por gente con pensamiento medieval"

El diputado nacional Facundo Manes, de la UCR, pidió a sus pares que voten con “sentido común”, ante los vetos del Gobierno a las leyes de aumento de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría.

“Queremos pedir que volvamos al sentido común. Estamos siendo gobernados por gente con pensamiento medieval, que dice cosas como que los homosexuales son pedófilos”, comenzó su discurso el legislador.

El neurocientífico, consideró: “Es insólito que hoy en la Cámara de Diputados estemos defendiendo la salud pública, la educación, la ciencia y la tecnología”. "Esta polarización extrema nos lleva a más sufrimiento de nuestro pueblo", sentenció.

“Además del sentido común, pido humanismo, que volvamos a lo mejor de la sociedad”, insistió.