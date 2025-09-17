EN VIVO: minuto a minuto de la sesión de Diputados por los vetos de Javier Milei

Desde las 13 horas la Cámara de Diputados buscará reunir las voluntades necesarias para poder habilitar la sesión especial convocada para este miércoles en la que se buscará sostener las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, las cuales fueron vetadas por el presidente Javier Milei.
"Yo defiendo la educación pública, pero no este disparate"
Patricia Vázquez, diputada del PRO defendió los vetos apuntando "en la Argentina pobre que nos dejaron, no podemos inventar lo que no hay"
"Yo defiendo la educación pública, pero no este disparate", aclaró. "No ha habido equilibrio fiscal en el financiamiento educativo, apuntó.