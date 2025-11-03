Trabajos de emergencia de Agua Potable en Palpalá: horarios y zona afectadas

A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E . anunció que durante la mañana de este lunes 3 de noviembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con posible baja de presión en el suministro de agua en diversos barrios de Palpalá .

La zona afectada por los trabajos que efectuará Agua Potable, corresponde al barrio Belgrano, San Martin, Sarmiento, Martijena, Carolina, 23 de agosto, Florida, Alto La Torre y El Remate. En cuanto a los horarios, está estipulado de 8 a 12hs.

Trabajos de emergencia con posible baja de presión en Palpalá: horarios y zonas afectadas

Agua Potable: piden el uso racional en esta época

