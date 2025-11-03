lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 08:40
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Palpalá: horarios y zona afectadas

Este lunes 3 de noviembre se realizarán trabajos de emergencia con posible baja de presión de agua en diversos barrios de Palpalá de 8 a 12hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante la mañana de este lunes 3 de noviembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con posible baja de presión en el suministro de agua en diversos barrios de Palpalá.

La zona afectada por los trabajos que efectuará Agua Potable, corresponde al barrio Belgrano, San Martin, Sarmiento, Martijena, Carolina, 23 de agosto, Florida, Alto La Torre y El Remate. En cuanto a los horarios, está estipulado de 8 a 12hs.

  • Barrios: San Martin, Sarmiento, Martijena, Carolina, 23 de agosto, Florida, Alto La Torre y El Remate.
  • Horario: de 8 a 12hs.

