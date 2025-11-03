Trabajos de emergencia de Agua Potable en Palpalá: horarios y zona afectadas

A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante la mañana de este lunes 3 de noviembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con posible baja de presión en el suministro de agua en diversos barrios de Palpalá.
La zona afectada por los trabajos que efectuará Agua Potable, corresponde al barrio Belgrano, San Martin, Sarmiento, Martijena, Carolina, 23 de agosto, Florida, Alto La Torre y El Remate. En cuanto a los horarios, está estipulado de 8 a 12hs.
Trabajos de emergencia con posible baja de presión en Palpalá
Barrios: San Martin, Sarmiento, Martijena, Carolina, 23 de agosto, Florida, Alto La Torre y El Remate.