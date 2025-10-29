Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Corte de agua en Alto Comedero

Este miércoles 29 de octubre habrá cortes de agua programados en distintos sectores del barrio Alto Comedero, debido a trabajos de emergencia por una falla mecánica en una válvula. Según indicaron desde Agua Potable de Jujuy S.E., la interrupción será entre las 9:30 y las 12:30 hs.

Sectores de Alto Comedero afectados por el corte de agua este miércoles Agua Potable de Jujuy informó a los vecinos de los barrios Calsina, Éxodo Jujeño y 281 Viviendas de Alto Comedero, sobre una interrupción en el servicio durante este miércoles 29 de octubre. Esta medida se debe a una falla mecánica en la válvula del sector, por lo que se procederá a la reparación inmediata.

Asimismo, indicaron que se interrumpirá el servicio desde las 9:30 hasta aproximadamente las 12:30 hs.

corte agua.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.