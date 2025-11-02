Corte de agua este domingo en Libertador: horarios y zonas afectadas

A través de un comunicado, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante la tarde de este domingo 2 de noviembre, cortarán el servicio en el casco céntrico de Libertador Gral. San Martín. Esto se debe, a trabajos de reparación que deben realizar en el sector.

Horario y zonas afectadas en Libertador por corte de agua La zona afectada por los trabajos que efectuará Agua Potable, corresponde al barrio Centro, específicamente el sector comprendido entre las calles Belgrano y Libertad. El horario estipulado de las tareas de mantenimiento son: de 15 a 19 horas, aproximadamente.

En ese marco, desde la empresa solicitaron a los residentes del sector afectado tomar las precauciones necesarias, recaudando una reserva de agua para cubrir sus necesidades básicas durante el período de corte.

Corte de agua Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

