domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 10:11
Atención.

Corte de agua este domingo en Libertador: horarios y zonas afectadas

Este domingo 2 de noviembre habrá corte programado de agua en distintos barrios de Libertador Gral. San Martín. Enterate en qué horario y cuáles son las zonas afectadas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
corte de agua.gif
Horario y zonas afectadas en Libertador por corte de agua

La zona afectada por los trabajos que efectuará Agua Potable, corresponde al barrio Centro, específicamente el sector comprendido entre las calles Belgrano y Libertad. El horario estipulado de las tareas de mantenimiento son: de 15 a 19 horas, aproximadamente.

En ese marco, desde la empresa solicitaron a los residentes del sector afectado tomar las precauciones necesarias, recaudando una reserva de agua para cubrir sus necesidades básicas durante el período de corte.

Corte de agua
Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

