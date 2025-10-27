lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 09:12
Interior.

Se incendió una casa en Perico e investigan las causas

Un incendio consumió una vivienda en Perico durante la madrugada del lunes. No hubo heridos, pero los daños materiales fueron totales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Incendio en perico
Incendio en Perico

Incendio en Perico

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este lunes 27 de octubre en la esquina de Gorriti y Sargento Cabral, en el barrio Facundo Quiroga de Ciudad Perico. El fuego consumió por completo una vivienda que, según vecinos, se encontraba deshabitada en el momento del siniestro.

Las llamas sorprendieron a los residentes de la zona, que alertaron a las autoridades y comenzaron a intentar controlar el foco ígneo con los recursos disponibles mientras aguardaban la llegada de los bomberos. Minutos después, personal de Bomberos Voluntarios y la Policía de Jujuy arribaron al lugar y lograron sofocar el incendio tras un intenso operativo.

Según informó a nuestro medio Pablo Herrera Silvetti, prensa de la Policía de la Provincia, "todavía se está investigando si fue un incendio intencional o accidental". Asimismo quiso puntualizar que en el lugar no se encontraban personas en el momento del foco ígneo.

Incendio en Perico

Hipótesis del incendio

La hipótesis de un hecho intencional comenzó a tomar fuerza a partir de los testimonios recogidos en el lugar. Varios vecinos afirmaron haber visto a una persona salir de la vivienda instantes antes de que se iniciara el fuego, lo que encendió las sospechas de un posible incendio provocado.

Por el momento, las causas del siniestro continúan bajo investigación. Peritos de la Policía trabajan para determinar el origen de las llamas y establecer si hubo participación de terceros. Aunque no se reportaron víctimas ni personas heridas, las pérdidas materiales fueron totales, según el primer informe de los efectivos que intervinieron.

Las autoridades de la Unidad Regional N°6 quedaron a cargo de la investigación, mientras que la zona permanece custodiada para evitar el ingreso de curiosos y preservar la escena hasta la finalización de las pericias.

