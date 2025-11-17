lunes 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 07:03
Cronograma.

Operativos de castración y vacunación: dónde y cuándo se brindarán los servicios gratuitos esta semana

Zoonosis realizará castraciones y vacunaciones gratuitas esta semana en varios barrios de San Salvador de Jujuy. Estos son los puntos de atención.

Por  Verónica Pereyra
Nuevos operativos de castración y vacunación
Este lunes 17, el operativo continuará en el Sector H L7 del barrio Suipacha desde las 8. Por la tarde, a partir de las 14, el equipo municipal se trasladará a la avenida Fuerza Aérea, en la zona de Pampa Blanca del barrio Éxodo Jujeño, para continuar con la atención veterinaria.

El miércoles 19 se realizará un nuevo operativo del programa “La Muni junto a Vos” en manzana 43 lote 1, en el NIDO Ara San Juan, ubicado en el sector 150 Hectáreas. Allí se ofrecerán servicios de castración, vacunación, registro y desparasitación, de 9 a 12.

Finalmente, el jueves 20 tendrá lugar una jornada de castración masiva y gratuita en el asentamiento 3 de Agosto del barrio Huaico, específicamente en manzana 2 lote 7. Se otorgarán 45 turnos por la mañana, desde las 8, y 45 turnos por la tarde, a partir de las 14.

Este tipo de intervenciones masivas suele registrar una alta demanda, por lo que desde el área recomiendan asistir con anticipación y respetar las indicaciones para garantizar una atención ordenada.

Desde Zoonosis recordaron que los animales que serán castrados deben presentarse en ayunas, con collar y correa —o transportadora en el caso de los gatos—, además de una manta para mantenerlos abrigados durante la recuperación. También destacan que la castración es un procedimiento clave para evitar abandonos, peleas territoriales, camadas no deseadas y diversas enfermedades asociadas al aparato reproductor.

Este es el cronograma de la semana

Lunes 17

- Barrio Suipacha – Sector H L7, desde las 8: Castración, vacunación y atención veterinaria.

- Barrio Éxodo Jujeño – Av. Fuerza Aérea (zona Pampa Blanca), desde las 14: Servicios veterinarios gratuitos.

Miércoles 19

- 150 Hectáreas – NIDO Ara San Juan (Manzana 43 Lote 1) de 9 a 12: Castración, vacunación, desparasitación y registro de mascotas.

Operativo del programa “La Muni junto a Vos”.

Jueves 20

- Barrio Huaico – Asentamiento 3 de Agosto (Manzana 2 Lote 7) desde las 8 (45 turnos): Tarde: desde las 14 (45 turnos)

Jornada de castración masiva gratuita.

