jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 09:27
Servicios.

Hoy habrá castraciones en el B° San Francisco de Álava

El cronograma da de castraciones en los barrios continuará hasta mañana 7 de noviembre en distintos puntos del barrio Alto Comedero

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: cronograma de esta semana

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: cronograma de esta semana

Lee además
cronograma de castraciones y vacunaciones para mascotas esta semana
3 al 7 de noviembre.

Cronograma de castraciones y vacunaciones para mascotas esta semana
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

La Dirección de Zoonosis, lleva adelante el cronograma semanal de castraciones, vacunaciones, registros y desparasitación de mascotas, en los diferentes sectores barriales de la ciudad.

La iniciativa forma parte de un programa municipal permanente destinado a garantizar la salud y el bienestar de los animales de compañía, así como a promover la tenencia responsable entre los vecinos.

Se viene una castración de mascotas en Huaico (Foto ilustrativa)
Se viene una castración de mascotas en Huaico (Foto ilustrativa)

Se viene una castración de mascotas en Huaico (Foto ilustrativa)

Castraciones en barrios de la ciudad

Jueves 6

  • Por la mañana: castraciones masivas desde las 8h en el CAM San Francisco de Álava (45 turnos)
  • Por la tarde: Desde las 14h otros 30 turnos;

30 castraciones en Centro Modelo 1

30 en Centro Modelo 2

Viernes 7

Vacunación y registro de mascotas en distintos puntos del barrio Alto Comedero, incluyendo Manzana 35/Lote 12 (47 Hectáreas), Las Capillas y Manzana B/Lote 23 (122 Viviendas UOCRA), entre las 9y 12h.

La importancia de una tenencia responsable

Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que estas campañas son fundamentales para la prevención de enfermedades transmisibles entre animales y personas, reforzando la salud pública y evitando la proliferación de animales callejeros. Además, permiten que los vecinos puedan acceder de manera gratuita y cercana a su domicilio a servicios veterinarios de calidad.

La Municipalidad recordó también que la participación de los vecinos no solo beneficia a sus mascotas, sino que contribuye a crear una comunidad más segura y saludable, fomentando la educación en cuidado animal y la responsabilidad de tener mascotas en condiciones adecuadas.

Con este tipo de iniciativas, San Salvador de Jujuy busca fortalecer los programas de protección animal, garantizar el bienestar de los animales y ofrecer a la población herramientas para mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas, consolidando un enfoque integral de salud y responsabilidad social.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma de castraciones y vacunaciones para mascotas esta semana

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"

Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo

Lo que se lee ahora
Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel