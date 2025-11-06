jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 13:24
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 6 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 6 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
quiniela tombola.jpg
Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 20 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 6 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 2227 - 27 El Peine

Los números ganadores:

  1. 2227

  2. 9451

  3. 6335

  4. 0993

  5. 4761

  6. 9204

  7. 4360

  8. 1769

  9. 2347

  10. 4686

  11. 0700

  12. 7150

  13. 4737

  14. 8053

  15. 6094

  16. 1824

  17. 5942

  18. 4742

  19. 6779

  20. 5802

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 5123 - 23 El Cocinero

Todos los números ganadores:

  1. 5123

  2. 9554

  3. 2016

  4. 2239

  5. 3705

  6. 8914

  7. 7538

  8. 2610

  9. 2702

  10. 1652

  11. 3558

  12. 9603

  13. 5346

  14. 8789

  15. 2090

  16. 0743

  17. 4528

  18. 3160

  19. 1895

  20. 7959

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 5 de noviembre

Lo que se lee ahora
Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.
Educación.

ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel