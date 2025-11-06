Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 6 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 6 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 6 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 2227 - 27 El Peine
-
2227
-
9451
-
6335
-
0993
-
4761
-
9204
-
4360
-
1769
-
2347
-
4686
-
0700
-
7150
-
4737
-
8053
-
6094
-
1824
-
5942
-
4742
-
6779
-
5802
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 5123 - 23 El Cocinero
Todos los números ganadores:
-
5123
-
9554
-
2016
-
2239
-
3705
-
8914
-
7538
-
2610
-
2702
-
1652
-
3558
-
9603
-
5346
-
8789
-
2090
-
0743
-
4528
-
3160
-
1895
-
7959
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
