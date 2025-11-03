Cronograma de castraciones y vacunaciones para mascotas esta semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma semanal de castraciones , vacunaciones, registros y desparasitación de mascotas, que se llevará a cabo del lunes 3 al viernes 7 de noviembre en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa forma parte de un programa municipal permanente destinado a garantizar la salud y el bienestar de los animales de compañía, así como a promover la tenencia responsable entre los vecinos.

Lunes 3 : Castraciones desde las 8h en el barrio El Chalchalero, con 20 turnos disponibles.

Martes 4 : Castraciones en el barrio Calcina desde las 8h, con 15 turnos habilitados. Los vecinos pueden solicitar turnos en el Centro de Atención Municipal San Francisco de Álava, en horario de 14 a 18h.

Miércoles 5:

- Mañana (9 a 12h): jornada en CPV Malvinas con castración, registro y vacunación de mascotas (20 turnos).

- Tarde (16 a 18h): vacunación, registro, desparasitación y entrega de manuales de tenencia responsable en el Multiespacio Plaza de las Mujeres.

Jueves 6: Castraciones masivas desde las 8h en el CAM San Francisco de Álava (45 turnos) y desde las 14h otros 30 turnos; además, se realizarán 30 castraciones en Centro Modelo 1 y 30 en Centro Modelo 2.

Viernes 7: Vacunación y registro de mascotas en distintos puntos del barrio Alto Comedero, incluyendo Manzana 35/Lote 12 (47 Hectáreas), Las Capillas y Manzana B/Lote 23 (122 Viviendas UOCRA), entre las 9y 12h.

Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que estas campañas son fundamentales para la prevención de enfermedades transmisibles entre animales y personas, reforzando la salud pública y evitando la proliferación de animales callejeros. Además, permiten que los vecinos puedan acceder de manera gratuita y cercana a su domicilio a servicios veterinarios de calidad.

La Municipalidad recordó también que la participación de los vecinos no solo beneficia a sus mascotas, sino que contribuye a crear una comunidad más segura y saludable, fomentando la educación en cuidado animal y la responsabilidad de tener mascotas en condiciones adecuadas.

Con este tipo de iniciativas, San Salvador de Jujuy busca fortalecer los programas de protección animal, garantizar el bienestar de los animales y ofrecer a la población herramientas para mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas, consolidando un enfoque integral de salud y responsabilidad social.