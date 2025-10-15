miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 10:07
Calendario de octubre.

Sigue la campaña de castración de mascotas: dónde y cuándo

La campaña de castración de mascotas sigue desarrollándose en capital. Habrá dos puntos de atención este jueves según la Dirección de Zoonosis.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, sigue adelante con el programa “Jueves de Castración Masiva”, una iniciativa que busca fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y controlar la sobrepoblación de mascotas en distintos sectores de la ciudad.

Dos puntos de atención este jueves 16 de octubre

En esta nueva jornada, las cirugías se realizarán en dos lugares:

  • Centro Modelo N.º 2, donde se concretarán 60 turnos de castración.

  • Barrio Tupac Amaru, en el Comedor Comunitario Bartolina Sisa (Manzana AP30, Lote 2, Sexta Etapa), donde se prevé realizar 90 intervenciones.

Desde el municipio recordaron que los turnos deben solicitarse previamente en cada punto de atención, y que el personal municipal continuará recepcionando las inscripciones hasta completar los cupos disponibles.

Centros fijos de castración municipal

Paralelamente, la Dirección de Zoonosis mantiene en funcionamiento los centros fijos de castración, que brindan este servicio de manera permanente y bajo turno previo.

Estos espacios permiten acceder a la cirugía de manera gratuita o a muy bajo costo, priorizando la atención de los sectores más vulnerables y garantizando un alcance territorial equitativo dentro de la capital jujeña.

¿Por qué es importante la castración de mascotas?

La castración es una medida fundamental para mejorar la calidad de vida de los animales y prevenir la reproducción descontrolada.

Además de evitar el abandono y la sobrepoblación, reduce conductas agresivas o de marcaje, y disminuye el riesgo de enfermedades graves, como tumores mamarios, infecciones uterinas o problemas prostáticos.

Desde el punto de vista sanitario, también contribuye a prevenir zoonosis y favorece una convivencia más armónica entre vecinos, al reducir la cantidad de animales en situación de calle.

Por  María Florencia Etchart

