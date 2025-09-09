Campaña de castración en San Salvador de Jujuy: desde cuándo y en qué barrios

La Dirección de Zoonosis del municipio de San Salvador de Jujuy confirmó el comienzo de una nueva campaña de castración masiva destinada a animales domésticos , que se concretará en varios puntos de la ciudad capital.

Los operativos comenzarán este jueves 11 de septiembre con la intención de realizar aproximadamente 120 castraciones por día , desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, realizando castraciones y esterilizaciones masivas.

Se harán en el Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa , tanto a la mañana como por la tarde, con 30 turnos disponibles. También en el Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero , con 15 turnos, y en Campo Verde.

Los requisitos

Las mascotas no deben estar preñadas

No deben estar en celo

Los animales deberán ser mayores a seis meses y menores a ocho años de edad

Deberán tener el Certificado de Vacunación Antirrábica

Cómo sacar el turno

Los turnos tienen un costo de $4200

Los turnos se deben sacar de manera presencial

Los que estén registrados con el código QR, deben ingresar a la web

Allí deberán emitir el certificado

Con ese documento podrán sacar el turno

¿Qué es la castración de mascotas?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud.

En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

¿Por qué es importante castrar a las mascotas?

La castración no solo evita camadas no deseadas, sino que también contribuye a reducir el abandono de animales en la vía pública. Además, ayuda a prevenir enfermedades como infecciones uterinas y ciertos tipos de cáncer, mejora el comportamiento de las mascotas y disminuye el riesgo de peleas y accidentes. Esta medida beneficia tanto a los animales como a la comunidad, promoviendo una convivencia más segura y saludable.