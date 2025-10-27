Cronograma de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy

La campaña de castración de mascotas sigue durante la última semana de octubre en San Salvador de Jujuy. Además se realizarán vacunaciones, desparasitaciones y registro de mascotas, y se desarrollarán en diferentes sectores de la capital jujeña.
Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo
Lunes 27 de octubre: CIC “Che Guevara”
El quirófano móvil municipal se ubicará en el CIC “Che Guevara”, donde se realizarán 15 castraciones desde las 8 horas. Por la tarde, de 14 a 18 horas, se atenderán consultas y se entregarán turnos para próximas intervenciones en el sector de 68 Viviendas, Consejo Consultivo (manzana AP4, lote 6).
Martes 28 de octubre: barrio Barrena
El equipo de Zoonosis realizará una jornada de vacunación y registro de mascotas en calle Luis Schapira 838, barrio Barrena, entre las 9 y las 12 horas.
Miércoles 29 de octubre: programa “La Muni junto a Vos”
En el marco del programa municipal, el equipo trabajará en el CPV Malvinas, donde se concretarán 20 castraciones y se brindarán los servicios de desparasitación, vacunación y registro de mascotas.
Jueves 30 de octubre: castraciones masivas
El jueves se desarrollará una jornada de castraciones masivas gratuitas en 68 Viviendas, Consejo Consultivo (manzana AP4, lote 6), con 90 turnos disponibles para vecinos de la zona.
Viernes 31 de octubre: CPV Combate, Alto Comedero
El quirófano móvil se trasladará al CPV Combate, en el barrio Alto Comedero, donde se llevarán a cabo 20 castraciones en el marco del plan de control poblacional de animales domésticos.
Atención continua en los centros municipales
Desde la Dirección de Zoonosis recordaron que los centros municipales funcionan con normalidad de lunes a viernes, ofreciendo de manera permanente los servicios de castración, registro y vacunación antirrábica.
El municipio reiteró la importancia de participar de estas jornadas para garantizar una mejor calidad de vida para las mascotas y la comunidad.
