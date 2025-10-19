domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 11:12
Campaña.

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana

Nuevos puntos de castración y vacunación de mascotas en barrios de San Salvador de Jujuy para esta semana.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Castracióny vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Esta semana siguen las jornadas de castración y vacunación antirrábica gratuita de mascotas en San Salvador de Jujuy que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, según anunció La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis.

La agenda completa de la castración y vacunación

El lunes 20 de octubre de 9 a 12 horas, en manzana 18 lote 1, calle Mendieta y Violetas (barrio 8 de Marzo). De 15 a 18 horas, en manzana M lote 4 (240 Viviendas, Alto Comedero). De 15 a 18 horas, en manzana PA1 lote 11 (barrio La Loma, Alto Comedero). Además, continúan las castraciones en los tres puntos fijos de Zoonosis, con atención mediante turnos programados.

El martes 21, las actividades se trasladarán al barrio Norte, donde se realizarán esterilizaciones en calle Lago Argentino Nº 50, con 16 turnos que podrán solicitarse en el centro vecinal. En el mismo sector, de 8 a 12 horas, se efectuará la vacunación y registro de mascotas. Ese mismo día, desde las 14 horas, habrá jornada de esterilización (20 turnos) en barrio 47 Hectáreas, sector Odij, manzana 13 lote 7.

Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy
Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy

Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy

El miércoles 22, en el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el equipo de Zoonosis participará en la Plaza María Eduarda, junto al CDI Santa Rita del barrio Belgrano, donde se ofrecerán 20 turnos para esterilización, además de vacunación, registro y desparasitación de perros y gatos. También se realizarán acciones de concientización sobre la recolección y manejo de heces de mascotas, abordando la prevención de enfermedades zoonóticas, con entrega de bolsas y actividades participativas junto a adultos mayores.

Por la tarde, de 15 a 18 horas, habrá vacunación y registro en manzana AP15 lote 17, cuarta etapa de Tupac Amaru, y en el punto de Larrea y Millones (barrio San Francisco de Asís).

El jueves 23 de octubre, se desarrollarán las jornadas masivas de castraciones gratuitas, con cupos limitados. Se atenderá en el barrio 13 de Julio, con 90 turnos (45 por la mañana y 45 por la tarde), y en el Centro Modelo 2, donde se dispondrán 60 turnos.

