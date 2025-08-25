lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 08:20
Capital.

Cronograma de la Campaña de Vacunación Antirrábica para la última semana de agosto

Ya se dio a conocer el cronograma de la última semana de agosto para la Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, anunció el cronograma semanal de la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos. La misma se llevará a cabo del lunes 25 al sábado 30 de agosto en distintos barrios de la ciudad.

La vacunación es gratuita y obligatoria y constituye una medida fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad mortal que puede transmitirse a las personas y que se controla de manera efectiva con la inmunización de las mascotas.

Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Cronograma por días y barrios

Lunes 25 de agosto

  • Lastenias (B° Lastenias) – 9 a 13 hs.

  • Los Geranios/Las Madres Selvas (Plaza, B° Los Perales) – 9 a 13 hs.

  • Los Perales (B° Los Perales) – 9 a 13 hs.

  • Bella Vista (Plaza Central, B° Bella Vista) – 9 a 14 hs.

  • El Cardón (Tintiya Mza 983 L38, B° Alto Comedero) – 14 a 18 hs.

  • El Mirador (Rubi 2512, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • Sector B2 (La Mendieta 1219, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • Ex Suipacha (Mza AP1 L11, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.

  • Alto La Viña (Beruti 21, parada colectivo) – 14 a 18 hs.

  • Bárcena (Leopoldo Bárcena 436, B° Bárcena) – 10 a 14 hs.

  • CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.

  • CPV Malvinas (Av. Mejías y San Luis, B° Malvinas) – 9 a 13 hs.

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Martes 26 de agosto

  • Av. Illia/El Palenque (Axion, B° Los Perales) – 9 a 13 hs.

  • Barrio Norte (Bariloche y Trelew, B° Norte) – 9 a 14 hs.

  • Cuyaya (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.

  • 30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • Tupac Amaru (Mza 9 L2 XVI Etapa, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • 10 Hectáreas (Mza 2 L14, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.

  • Estanislao del Campo (Garita Policía, B° Estanislao del Campo) – 14 a 18 hs.

  • Villa Las Rosas (Pje. Godoy Cruz/Juan B. Justo, B° Villa Las Rosas) – 10 a 14 hs.

  • San José (Pje. Pringles/Calilegua, Plaza, B° San José) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.

  • CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.

  • CPV Malvinas – 9 a 13 hs.

Miércoles 27 de agosto

  • La Calandria 1100 (Parque Los Tucanes, B° Chijra) – 9 a 13 hs.

  • Vélez Sarsfield/Dr. Baldi (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.

  • 110 Viviendas (Mza PA1 L6, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • 40 Viviendas (Mza PA1 L2, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • El Imperio (Mza 985 L7, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.

  • Lucas Arias (Mza AP8 L18, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.

  • El Arenal (Catamarca 80, B° El Arenal) – 14 a 18 hs.

  • Cerro Las Rosas (Prolongación Dominicana, Plazita) – 10 a 14 hs.

  • CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.

  • CPV Malvinas – 9 a 13 hs.

Jueves 28 de agosto

  • Reyna Mora/Cacuy (B° Los Huaicos) – 9 a 13 hs.

  • Dr. Baldi/Álvarez Prado (790 Viviendas, B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.

  • 15 Hectáreas (Mza 9 L5, Sector Odij, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • 30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • La Candelaria (domicilio familia Bonilla) – 14 a 18 hs.

  • Castañeda (Río Pilcomayo/Tejada, Plazita) – 10 a 14 hs.

  • Luján (Plaza frente a Bankat, B° Luján – El Carmen) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.

  • CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.

  • CPV Malvinas – 9 a 13 hs.

Viernes 29 de agosto

  • Albarracín/Pasteur (B° Mariano Moreno) – 9 a 13 hs.

  • Constitución/Gordaliza (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.

  • 70 Viviendas (Tte. Ardiles 1659, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • 30 Hectáreas (Mza 1 L1 Centro Vecinal, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • Radio Estación (Cancha de fútbol, B° Radio Estación) – 14 a 18 hs.

  • Luján (Éxodo 238 – Nahir) – 10 a 14 hs.

  • Pje. Pringles/Av. Pueyrredón (B° San José) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.

  • CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.

  • CPV Malvinas – 9 a 13 hs.

Sábado 30 de agosto

  • Pasteur/Dávalos (B° Mariano Moreno) – 9 a 13 hs.

  • 18 Hectáreas (Mza 17 L14 SUM, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • 330 Viviendas (Capillas/Olimpia Barrionuevo, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.

  • CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.

  • CPV Malvinas – 9 a 13 hs.

Recomendaciones para los vecinos

Desde la Dirección de Zoonosis se recuerda que los animales deben asistir con bozal y correa en el caso de los perros, mientras que los gatos deben trasladarse en jaulas o transportadoras para garantizar la seguridad del personal y de otras mascotas.

Asimismo, se recomienda llevar la cartilla de vacunación, en caso de contar con ella, para registrar la aplicación.

