domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 10:04
Cronograma.

Campaña de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy: dónde vacunarán esta semana

Sigue esta semana en barrios de San Salvador de Jujuy, la campaña de vacunación antirrábica gratuita del municipio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Campaña de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy

Campaña de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy

Está definido el cronograma de la campaña de vacunación antirrábica que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Zoonosis, con los barrios y zonas que estarán desde el lunes 18 hasta el sábado 23 de agosto.

El objetivo es garantizar la salud pública y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. Por ello, le recordaron a los dueños de perros y gatos la importancia de llevar a sus mascotas, para recibir la dosis anual de la vacuna antirrábica.

Cronograma de la vacunación antirrábica esta semana

Lunes 18 de agosto

  • Avda. Bolivia / Tuyutí (Huaico – 10 a 14 hs)
  • Avda. Bolivia (Plaza Tres Fundaciones, Huaico – 10 a 14 hs)
  • Barrio 13 de Junio – Mza. 800 Lote 16 (10 a 14 hs)
  • ADEP – Calle 253 Nº 2534 (10 a 14 hs)
  • 68 Viviendas – Consejo Consultivo Mza. AP4 Lote 6 (10 a 14 hs)

Martes 19 de agosto

  • Avda. Bolivia / Rodríguez Peña (Huaico – 10 a 14 hs)
  • Avda. Bolivia (Concejo Deliberante, Huaico – 10 a 14 hs)
  • El Mirador – Calle Rubí 2512 (10 a 14 hs)
  • 30 Hectáreas – Calle 498 Mza. PA1 Lote 7 (10 a 14 hs)
  • 110 Viviendas – Empleados de Comercio, Mza. PA1 Lote 6 (14 a 18 hs)
  • 15 Hectáreas – Mza. 9 Lote 5 sector Odij (14 a 18 hs)

Miércoles 20 de agosto

  • Pasaje Gerónimo Carrillo (Huaico – 10 a 14 hs)
  • J.M. Gomes / Anchorena (Mástil, Huaico – 10 a 14 hs)
  • Sector B6 – Marina Vilte Nº 1263 (10 a 14 hs)
  • Tupac Amaru 10ª etapa – Mza. AP5 Lote 19 (10 a 14 hs)
  • Sector B4 – Carahuasi / Guerrero (10 a 14 hs)
  • Sector B5 – Aliso / Monterrico (10 a 14 hs)
  • Bajo Gorriti – Newbery / Iriarte (14 a 18 hs)

Jueves 21 de agosto

  • Avda. Bolivia / Artigas (Huaico – 10 a 14 hs)
  • Avda. Bolivia / Guillermón (Huaico – 10 a 14 hs)
  • San Guillermo 1 – Guayaquil / Talcahuano (10 a 14 hs)
  • 14 Hectáreas – Mza. 11 Lote 15 (10 a 14 hs)
  • 14 Hectáreas – Mza. 13 Lote 8 (10 a 14 hs)
  • La Merced – Moscú / Lagunilla del Farallón (14 a 18 hs)

Viernes 22 de agosto

  • Avda. Bolivia / Cabrera (Huaico – 10 a 14 hs)
  • Villa Angola (detrás de la UNJu, Huaico – 10 a 14 hs)
  • 90 Viviendas Aires del Alto – José Porto (espacio verde, 10 a 14 hs)
  • Tupac Amaru 1ª etapa – Mza. AP2 Lote 20 (10 a 14 hs)
  • Suipacha – La Rioja Lote 1 (10 a 16 hs)

Sábado 23 de agosto

  • Bajo La Viña – Plaza Geriátrico (Vaca / Rolando Corte, 10 a 14 hs)
  • Avda. Balbín 1577 – Veterinaria Humpa (10 a 14 hs)

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy

Requisitos para la vacunación

La vacunación está destinada a perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Es gratuita y obligatoria, y debe repetirse una vez al año. Solicitaron a los vecinos llevar a sus mascotas con collar y correa, o en jaulas en el caso de los gatos, para evitar incidentes durante la atención.

