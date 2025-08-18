lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 08:40
Mascotas.

Sigue la campaña de vacunación antirrábica en San Salvador: dónde y desde cuándo

Esta semana la campaña de vacunación antirrábica continúa por diferentes barrios de San Salvador de Jujuy. Te adelantamos todo el cronograma.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en San Salvador de Jujuy

Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en San Salvador de Jujuy (Archivo)

El objetivo principal es garantizar la salud pública y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. En este sentido, las autoridades recuerdan a los dueños de perros y gatos la importancia de llevar a sus mascotas para recibir la dosis anual de la vacuna antirrábica, que es gratuita y obligatoria.

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy

Cronograma de vacunación

La campaña se desplegará en múltiples puntos estratégicos de la ciudad, con atención de 10 a 14 horas, y en algunos casos hasta las 18 horas:

  • Lunes 18 de agosto: Avda. Bolivia / Tuyutí (Huaico), Plaza Tres Fundaciones (Huaico), Barrio 13 de Junio, ADEP (Calle 253 Nº 2534), y 68 Viviendas (Consejo Consultivo).

  • Martes 19 de agosto: Avda. Bolivia / Rodríguez Peña, Concejo Deliberante (Huaico), El Mirador, 30 Hectáreas, 110 Viviendas (Empleados de Comercio) y 15 Hectáreas.

  • Miércoles 20 de agosto: Pasaje Gerónimo Carrillo (Huaico), J.M. Gomes / Anchorena, Sector B6 (Marina Vilte), Tupac Amaru 10ª etapa, Sector B4 y B5, además de Bajo Gorriti.

  • Jueves 21 de agosto: Avda. Bolivia / Artigas, Avda. Bolivia / Guillermón, San Guillermo 1, 14 Hectáreas (Mza. 11 y 13) y La Merced.

  • Viernes 22 de agosto: Avda. Bolivia / Cabrera, Villa Angola, 90 Viviendas Aires del Alto, Tupac Amaru 1ª etapa y Suipacha – La Rioja.

  • Sábado 23 de agosto: Bajo La Viña (Plaza Geriátrico) y Veterinaria Humpa (Avda. Balbín 1577).

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Recomendaciones para los vecinos

Las autoridades solicitan a los dueños llevar a sus mascotas con correa y, en caso de ser necesario, con bozal para facilitar la manipulación durante la vacunación. La campaña está destinada a perros y gatos de todas las edades y la aplicación se realiza una vez al año.

De esta manera, el Municipio refuerza su compromiso con la salud comunitaria, acercando los servicios de prevención a los distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

