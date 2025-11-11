martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 17:19
Mascotas.

Cronograma de castración y vacunación en San Salvador de Jujuy: en qué barrios

Esta semana continúa el programa para castrar y vacunar a tu mascota. Mirá en qué barrios toca.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

En el mes de noviembre sigue el cronograma de castraciones y vacunaciones a cargo de la Dirección de Zoonosis que depende de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con trabajos destinados al cuidado de los animales, que incluyen también además de vacunación y castración, desparasitación y registro de mascotas.

Lee además
Alto Comedero concentra el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy
Mascotas.

En Alto Comedero está el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy
Maltrato animal en Palpalá.
Policial.

Maltrato animal: rescatan dos perros desnutridos en una casa de Palpalá

Cabe destacar que los operativos incluirán los siguientes sectores Alto Comedero, 240 Viviendas, 47 Hectáreas, La Loma y 560 Viviendas.

Cronograma del 12 al 14 de noviembre

  • Miércoles 12 de noviembre (Castración, vacunación, registro y capacitación)

- Asociación G-MA - Mza. Ap4 L1 La Loma de 9 a 12 horas.

  • Jueves 13 de noviembre (Castración)

- CPV COMBATE Mza. AP 26 L43 - 47 hectáreas .

45 turnos a las 8hs / 45 turnos a las 14hs.

  • Viernes 14 de noviembre (Vacunación)

- ALFÉREZ SOBRAL - PUERTO ARGENTINO de 9 a 12 hs.

- CRUCERO GRAL. BELGRANO / PUERTO ARGENTINO (Polideportivo Bº Malvinas) de 9 a 12 hs.

- PABLO ARROYO 2870 (560 viviendas) de 15 a 18 hs.

Dónde queda zoonosis

El Centro Modelo de Zoonosis 1 está ubicado en Av. Raúl Galán y Presidente Perón, con atención de lunes a viernes de 7 a 13 y por la tarde de 14 a 20 horas. Para comunicarse dirigirse al 3885743043.

El Centro Modelo de Zoonosis 2 se encuentra en Av. Yuto entre Chalican y Mina 9 de Octubre. El personal atiende de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 18 horas. La atención es presencial para vacunación antirrábica y se entregan turnos para castración.

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo pedir turno

Para solicitar turno directamente debes asistir a los puntos de atención que te describimos en este link.

  • Los requisitos para la castración de felinos y caninos son:

    1-Antes de la intervención los cirujanos evaluarán clínicamente al animal para autorizar o no la cirugía.

    2- La mascota a intervenir, deberá estar comprendida entre las edades de 6 meses a 8 años.

    3-Debe exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 10 días de antelación o más tiempo (excluyente).

    4-No presentar animales en período de celo, ni 30 días posteriores al mismo.

    5-No se operarán animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto.

    6-El animal a operar, como requisito indispensable, deberá encontrarse en ayuno pre-operatorio de 24 hs. para los sólidos y 12 hs. para los líquidos.

    7-El paciente deberá estar limpio y libre de ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas).

    8-El propietario deberá entregar en el momento de la cirugía, dos sábanas limpias, una hojita de afeitar (Gillette o calidad similar).

    9-Deberá abonar una contribución mínima para los elementos esterilizados. Costo de anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos de $4200.

¿Qué es la castración de mascotas?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud.

En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Alto Comedero está el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy

Maltrato animal: rescatan dos perros desnutridos en una casa de Palpalá

Rescataron y recuperaron a 20 perros maltratados en Jujuy

Cronograma de castración y vacunación esta semana en San Salvador de Jujuy

Gastón Morales: "El futuro para Cannava es de un proceso de crecimiento sostenido"

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Gorriti. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel