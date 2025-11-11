Cronograma de castración y vacunación en San Salvador de Jujuy: en qué barrios

Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo

En el mes de noviembre sigue el cronograma de castraciones y vacunaciones a cargo de la Dirección de Zoonosis que depende de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy , con trabajos destinados al cuidado de los animales, que incluyen también además de vacunación y castración , desparasitación y registro de mascotas.

Cabe destacar que los operativos incluirán los siguientes sectores Alto Comedero, 240 Viviendas, 47 Hectáreas, La Loma y 560 Viviendas.

- Asociación G-MA - Mza. Ap4 L1 La Loma de 9 a 12 horas.

- CPV COMBATE Mza. AP 26 L43 - 47 hectáreas .

45 turnos a las 8hs / 45 turnos a las 14hs.

Viernes 14 de noviembre (Vacunación)

- ALFÉREZ SOBRAL - PUERTO ARGENTINO de 9 a 12 hs.

- CRUCERO GRAL. BELGRANO / PUERTO ARGENTINO (Polideportivo Bº Malvinas) de 9 a 12 hs.

- PABLO ARROYO 2870 (560 viviendas) de 15 a 18 hs.

Dónde queda zoonosis

El Centro Modelo de Zoonosis 1 está ubicado en Av. Raúl Galán y Presidente Perón, con atención de lunes a viernes de 7 a 13 y por la tarde de 14 a 20 horas. Para comunicarse dirigirse al 3885743043.

El Centro Modelo de Zoonosis 2 se encuentra en Av. Yuto entre Chalican y Mina 9 de Octubre. El personal atiende de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 18 horas. La atención es presencial para vacunación antirrábica y se entregan turnos para castración.

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo pedir turno

Para solicitar turno directamente debes asistir a los puntos de atención que te describimos en este link.

Los requisitos para la castración de felinos y caninos son: 1-Antes de la intervención los cirujanos evaluarán clínicamente al animal para autorizar o no la cirugía. 2- La mascota a intervenir, deberá estar comprendida entre las edades de 6 meses a 8 años. 3-Debe exhibir el certificado de vacunación antirrábica vigente, habiendo sido vacunado el animal con 10 días de antelación o más tiempo (excluyente). 4-No presentar animales en período de celo, ni 30 días posteriores al mismo. 5-No se operarán animales preñados, estos podrán ser intervenidos 45 días posteriores al parto. 6-El animal a operar, como requisito indispensable, deberá encontrarse en ayuno pre-operatorio de 24 hs. para los sólidos y 12 hs. para los líquidos. 7-El paciente deberá estar limpio y libre de ectoparásitos (pulgas, piojos y garrapatas). 8-El propietario deberá entregar en el momento de la cirugía, dos sábanas limpias, una hojita de afeitar (Gillette o calidad similar). 9-Deberá abonar una contribución mínima para los elementos esterilizados. Costo de anestésicos, medicamentos y elementos quirúrgicos de $4200.

¿Qué es la castración de mascotas?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud.

En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.