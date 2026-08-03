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3 de agosto de 2026 - 17:39
Jujuy.

Proyecto para eliminar la afiliación obligatoria: "Es fundir y desfinanciar al ISJ", dijo Alberto Siufi

Alberto Siufi cuestionó la iniciativa presentada por Federico Canedi y sostuvo que "beneficiaría principalmente a quienes perciben los salarios más altos".

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Por  Federico Franco
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Alberto Siufi, secretario de Comunicación de la Provincia, cuestionó la iniciativa y anticipó que deberá ser discutida en el ámbito legislativo: “Apareció un proyecto la semana pasada, presentado por los libertarios y por el diputado Federico Canedi, que habla de eliminar la afiliación obligatoria y de que los empleados elijan la obra social de la cual formar parte”.

“Se va a dar el debate en la Legislatura. Es interesante saber qué piensan los libertarios, porque si uno aprueba una normativa así, ¿Cuáles son los salarios que se van a ir del Instituto? Evidentemente, los más altos”, planteó.

Siufi comparó la iniciativa con lo ocurrido en el Poder Judicial: “Como pasó con la Justicia: jueces y fiscales ya no tienen Instituto, tienen OSDE. Ese debe ser el sueño libertario: tener una obra social de pobres como el ISJ y que quienes tienen un salario alto se puedan ir a OSDE o a cualquier otra prepaga importante”.

“Esto es para los legisladores, funcionarios y para gente que tiene un salario alto. Hoy, quien tiene un salario de cinco millones de pesos, por ejemplo, hace un aporte al ISJ de 500 mil y si se aprueba esta ley, puede decidir ponerlo en otra prepaga. Hoy tiene que poner esos 500 mil pesos en el ISJ y, si quiere, pagar el resto en otra obra social”, agregó.

“Va a terminar desfinanciando al Instituto”

Asimismo, Siufi advirtió que “es un proyecto destinado a la gente que más gana, y va a terminar desfinanciando y fundiendo al instituto. El ISJ, más allá de los defectos que pueda tener, es un ejemplo dentro de las obras sociales provinciales. Es una obra social consolidada”, sostuvo.

“Sacarle la posibilidad de recibir los aportes de muchos sueldos es, lisa y llanamente, fundirlo. Es un debate que tendrá que dar la Legislatura”, concluyó.

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