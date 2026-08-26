Comenzó la sesión en Diputados y se debate la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal

La oposición también analiza sus movimientos

Mientras avanza la sesión, los bloques opositores evalúan distintas estrategias.

Una de las posibilidades es pedir una ampliación del temario o impulsar una moción para que las comisiones traten alguno de los 34 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar.

El resultado del debate sobre el quórum también será una señal política. Si la oposición consigue reunir 129 votos afirmativos, podría demostrar que cuenta con los respaldos necesarios para impulsar una futura sesión especial.

El oficialismo, en tanto, busca sostener el número de diputados presentes y avanzar con sus principales proyectos económicos, en una jornada que podría extenderse hasta entrada la madrugada.