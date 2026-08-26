miércoles 26 de agosto de 2026
26 de agosto de 2026 - 07:24
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Comenzó la sesión en Diputados y se debate la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal

El oficialismo busca avanzar este miércoles con dos de sus principales proyectos económicos en una sesión que podría extenderse durante unas 16 horas en Diputados.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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Rechazo para incluir la mora y el endeudamiento familiar en el temario de la sesión

Durante la sesión, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) solicitaron ampliar el temario para tratar la problemática de la mora y el endeudamiento familiar. Juliano enumeró una extensa lista de expedientes presentados por distintos bloques y destacó que varios de ellos no implican costo fiscal. Explicó que los proyectos buscan brindar respuestas a casi seis millones de personas afectadas por deudas y planteó la necesidad de que las comisiones del Congreso aborden estas iniciativas.

La propuesta de apartamiento de reglamento fue sometida a votación nominal y resultó rechazada, con 107 votos negativos, 133 afirmativos y 11 abstenciones.

La sesión promete ser extensa y podría prolongarse durante unas 16 horas. La estrategia del oficialismo incluye una docena de proyectos impulsados por bloques dialoguistas, en su mayoría sin costo fiscal, con el objetivo de garantizar el quórum y sumar apoyos.

El debate ocurre después del revés sufrido por el Gobierno en el Senado, donde no prosperaron las reformas de las leyes de Tierras y Manejo del Fuego.

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La oposición también analiza sus movimientos

Mientras avanza la sesión, los bloques opositores evalúan distintas estrategias.

Una de las posibilidades es pedir una ampliación del temario o impulsar una moción para que las comisiones traten alguno de los 34 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar.

El resultado del debate sobre el quórum también será una señal política. Si la oposición consigue reunir 129 votos afirmativos, podría demostrar que cuenta con los respaldos necesarios para impulsar una futura sesión especial.

El oficialismo, en tanto, busca sostener el número de diputados presentes y avanzar con sus principales proyectos económicos, en una jornada que podría extenderse hasta entrada la madrugada.

También se incorporó la Ley Joaquín

El oficialismo agregó al temario la denominada Ley Joaquín, impulsada a partir de la muerte de un niño de 12 años que fue aplastado por un arco de fútbol sin amarre en Junín de los Andes.

El proyecto establece medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

La iniciativa fue presentada por la diputada Luciana Potenza, de Unión por la Patria, y obtuvo dictamen unánime.

Los proyectos que sumó el oficialismo

Después de los principales proyectos económicos, el temario incluye una docena de iniciativas impulsadas por bloques aliados y dialoguistas.

Entre ellas aparecen:

  • Rebaja del IVA a la fécula de mandioca.
  • Declaración de San Juan como Cuna de Sarmiento y Capital Nacional de la Educación.
  • Declaración de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías.
  • Declaración de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.
  • Declaración de San José de los Cerrillos, Salta, como Capital Nacional del Cerdo Negro.
  • Declaración de Caá Catí, Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina.
  • Declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio.
  • Ampliación de las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata.

La mayoría de estas iniciativas no implica un costo fiscal significativo y apunta a sumar respaldo de diputados provinciales.

Acuerdo comercial entre Mercosur y Singapur

El cuarto proyecto de interés para la Casa Rosada es la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

Al tratarse de un acuerdo que involucra al bloque regional, el oficialismo espera obtener un respaldo amplio durante la votación.

Tratado internacional de patentes

Otro de los proyectos económicos que impulsa el Gobierno es la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

El acuerdo permite presentar una única solicitud internacional de patente, con efectos jurídicos equivalentes a una presentación realizada en cada uno de los 158 Estados miembros.

El tratamiento generó resistencia de laboratorios nacionales por el posible impacto sobre la industria farmacéutica y la soberanía sanitaria. Para destrabar el dictamen, el Gobierno aceptó dejar en reserva el Capítulo II del tratado.

Cambios en las discrepancias ante ARCA

El proyecto también modifica el concepto de “discrepancia significativa”.

La ARCA podrá considerar relevante una diferencia cuando supere el 15% del impuesto declarado y además alcance el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria.

Ante una observación, el contribuyente tendrá 15 días para corregir la situación y pagar la diferencia, con el objetivo de conservar los beneficios del régimen.

Inocencia Fiscal: quiénes podrán acceder

El segundo proyecto económico busca ampliar el régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines de 2025, con el objetivo de facilitar la incorporación al sistema formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito financiero.

Según los cálculos del Gobierno, existen unos US$179.000 millones que podrían volcarse a la inversión.

La nueva iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio que establecía la versión original. De esta manera, el régimen quedaría disponible para todas las personas humanas, con excepción de los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios.

Los funcionarios de los tres poderes podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero quedarán excluidos de la posibilidad de exteriorizar dólares u otros fondos no declarados.

Qué plantea el Gobierno sobre el directorio

La iniciativa también modifica los mecanismos para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central.

Para concretar una remoción debería acreditarse una “causal grave” y contar con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece además la posibilidad de “federalizar” el directorio, mediante la incorporación de representantes designados por regiones, una propuesta planteada por las provincias.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El proyecto busca reforzar la independencia del Banco Central respecto del gobierno de turno y establecer como único objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda.

Uno de los principales cambios propuestos es la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. La iniciativa impediría que el Banco Central realice nuevos adelantos transitorios y que compre directamente títulos públicos en el mercado primario.

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