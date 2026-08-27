Jujuy refuerza los controles sanitarios tras detectar dos casos de brucelosis caprina.

El Gobierno de Jujuy reforzó las acciones de prevención, control y fiscalización sanitaria luego de la detección de dos casos de brucelosis caprina en personas durante este año .

Salud. Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

Salud. Brucelosis en Jujuy: qué se sabe, controles y cómo prevenirla

Los ministros de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud , y de Salud, José Manzur , encabezaron una reunión de trabajo en la que se definieron nuevas medidas para fortalecer la vigilancia en todo el territorio provincial.

Según informaron desde el Gobierno, los casos detectados están asociados al consumo de productos derivados de leche de cabra , específicamente quesos comercializados de manera irregular y de procedencia extranjera, sin trazabilidad ni las certificaciones sanitarias correspondientes.

Las autoridades aclararon que la brucelosis caprina se transmite principalmente mediante el consumo de leche no pasteurizada y sus derivados contaminados y remarcaron que no se transmite por el consumo de carne .

Jujuy sostiene su estatus sanitario

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción destacaron que la producción caprina de Jujuy se encuentra libre de la enfermedad, como resultado de un trabajo sanitario sostenido durante más de cinco años junto al SENASA, el INTA y asociaciones de productores caprinos locales.

El ministro Juan Carlos Abud remarcó la importancia de mantener las medidas de prevención y fiscalización.

“La prevención y el control son fundamentales para proteger tanto la salud de los jujeños como el trabajo de nuestros productores. Por eso vamos a reforzar la fiscalización y a trabajar de manera coordinada con todos los organismos involucrados”, señaló.

Además, se recordó a los productores la necesidad de cumplir con las buenas prácticas sanitarias y comercializar productos de elaboración propia que cuenten con las condiciones y registros correspondientes.

Jujuy refuerza los controles sanitarios tras detectar dos casos de brucelosis caprina.

Reforzarán los controles en las fronteras

Ante la detección de los casos, el Gobierno convocará una mesa operativa integrada por la Dirección de Control Productivo y Comercial, el Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional y SENASA.

El objetivo será fortalecer las inspecciones en barreras y límites provinciales y profundizar los controles sobre el ingreso irregular de mercadería.

También se convocará a los municipios y a sus áreas de Bromatología para incrementar las inspecciones en comercios, ferias y otros puntos de venta.

Los controles estarán enfocados especialmente en la trazabilidad, documentación de origen, remitos y registros sanitarios de quesos y otros productos lácteos de origen caprino que ingresen y sean comercializados en Jujuy.

Buscan fortalecer el registro de productores

Otra de las líneas de trabajo será el registro de productores caprinos, que permitirá contar con mayor información sobre la actividad y mejorar los mecanismos de trazabilidad.

Desde la cartera productiva señalaron que esta herramienta también permitirá acompañar el desarrollo formal del sector y fortalecer las políticas sanitarias y productivas.

Jujuy refuerza los controles sanitarios tras detectar dos casos de brucelosis caprina.

Qué es la brucelosis y cuáles son sus síntomas

El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, explicó que la brucelosis es una zoonosis, es decir, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse de los animales a las personas.

Uno de los principales riesgos de infección por bacterias del género Brucella es el consumo de leche cruda o productos lácteos sin pasteurizar.

Entre los síntomas se encuentran:

Fiebre ondulante o intermitente.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Debilidad.

Sudoración.

Escalofríos.

Pérdida de peso.

Dolores generalizados.

Estas manifestaciones pueden persistir en el tiempo y presentar recaídas. Ante la aparición de síntomas, las autoridades recomiendan concurrir al CAPS u hospital más cercano.

El tratamiento indicado incluye antibióticos, mientras que el diagnóstico temprano resulta fundamental para prevenir una infección crónica.

Recomendaciones para evitar el contagio

Desde Salud reiteraron la importancia de conocer el origen de los alimentos antes de consumirlos y prestar especial atención a los productos lácteos artesanales.

Las principales recomendaciones son:

Hervir la leche durante cinco minutos desde que rompe el hervor antes de consumirla o utilizarla para preparar alimentos.

antes de consumirla o utilizarla para preparar alimentos. Evitar alimentos de origen dudoso o sin procedencia conocida.

Comprar quesos y otros productos lácteos en establecimientos que cuenten con los controles y registros sanitarios correspondientes.

“Siempre se deben adquirir y consumir aquellos productos lácteos de procedencia segura”, remarcó Cadar, con especial atención a los quesos artesanales y a los productos de procedencia extranjera que no cuenten con los controles correspondientes.