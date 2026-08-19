Brucelosis en Jujuy: qué se sabe, controles y cómo prevenirla

La confirmación de dos casos de brucelosis humana en Jujuy llevó a reforzar los controles sobre quesos y otros productos lácteos . La médica veterinaria Sandra Ramos explicó cómo se transmite esta zoonosis, qué consecuencias puede provocar y aclaró que estudios realizados años atrás en animales de la provincia no detectaron la bacteria en las muestras analizadas.

Salud. Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

La investigación epidemiológica sobre los casos humanos apunta al consumo de quesos de origen extranjero . SUNIBROM informó que los pacientes habrían consumido productos comprados en Villazón y que se enviaron muestras para determinar su procedencia y posible relación con los contagios.

La médica veterinaria explicó que la brucelosis es una enfermedad bacteriana causada por microorganismos del género Brucella. Es una zoonosis porque puede afectar a diferentes especies animales y transmitirse a las personas . Entre los animales susceptibles se encuentran bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y perros.

Ramos explicó que una de las principales vías de transmisión está relacionada con las secreciones de los animales infectados y con productos derivados de ellos, especialmente la leche.

En las personas, el contagio puede producirse por el consumo de leche cruda o quesos elaborados con leche sin pasteurizar, pero también por contacto directo con tejidos, fetos, placentas o secreciones de animales infectados.

La pasteurización es una de las herramientas centrales para reducir el riesgo. La bacteria es sensible a la temperatura y los productos lácteos comercializados formalmente deben cumplir con los procesos sanitarios correspondientes.

El Ministerio de Salud de Jujuy recomienda consumir lácteos de procedencia segura y, en caso de utilizar leche cruda, hervirla durante cinco minutos desde que rompe el hervor.

Qué provoca la brucelosis en los animales

En los animales, la enfermedad está especialmente asociada a problemas reproductivos y productivos.

“Es una enfermedad abortiva en los animales” “Es una enfermedad abortiva en los animales”

“Es una enfermedad abortiva”, explicó Ramos. Puede ocasionar pérdida de preñeces, dificultades reproductivas y afectar la producción ganadera. La bacteria también puede eliminarse a través de secreciones y estar presente en la leche de animales infectados.

A nivel nacional existe un Plan de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina. Entre las medidas previstas se encuentran el diagnóstico sanitario de los establecimientos, la vacunación, el control de movimientos y el saneamiento cuando se identifican animales positivos.

Qué se detectó en los animales de Jujuy

Sobre la situación local, Ramos aportó una precisión importante. La veterinaria señaló que hace aproximadamente tres o cuatro años, junto con la universidad y otras instituciones, se realizaron muestreos aleatorios en bovinos y caprinos de distintos puntos de Jujuy, especialmente en sectores vinculados con la producción de leche. En esas muestras no se detectó brucelosis en los animales analizados.

"No se detectó brucelosis en los animales analizados" "No se detectó brucelosis en los animales analizados"

La profesional aclaró que no se trató de un relevamiento sobre la totalidad de los animales de la provincia. Por eso, el resultado de aquel estudio debe entenderse como un antecedente de los rodeos que fueron efectivamente muestreados y no como una certificación general sobre todo el territorio.

Ramos también indicó que en aquellos análisis no se había encontrado la enfermedad en productos locales evaluados y recomendó conocer siempre la procedencia de los alimentos que se consumen.

Qué síntomas provoca en las personas

La brucelosis puede presentar síntomas que no son exclusivos de esta enfermedad, por lo que el antecedente de consumo de alimentos de riesgo o contacto con animales resulta importante para la consulta médica.

Entre las manifestaciones descriptas por el Ministerio de Salud se encuentran:

fiebre intermitente o irregular;

dolor de cabeza;

debilidad y cansancio;

sudoración y escalofríos;

pérdida de peso;

dolores musculares, articulares o generalizados.

Ante estos síntomas, especialmente después de haber consumido leche o quesos de procedencia desconocida, se recomienda consultar en un CAPS u hospital. El tratamiento se realiza con antibióticos y el diagnóstico temprano ayuda a evitar que la infección se prolongue.

En Jujuy se confirmaron dos casos de brucelosis humana.(imagen ilustrativa).

Qué controles se reforzaron en Jujuy

Tras la confirmación de los casos humanos, SUNIBROM solicitó reforzar las inspecciones sobre la venta de quesos y productos lácteos de procedencia extranjera o sin trazabilidad.

Entre las medidas dispuestas se encuentran la fiscalización de comercios, puestos y ferias, la toma de muestras para análisis en el laboratorio provincial y el relevamiento de comerciantes y distribuidores para establecer el origen de la mercadería.

También se contempla inmovilizar o decomisar preventivamente productos que no cuenten con documentación sanitaria o cuya inocuidad no pueda comprobarse. Los controles fueron solicitados a municipios de distintos puntos de la provincia.

La recomendación para los consumidores no se limita a un país de procedencia determinado: el punto central es evitar alimentos sin identificación, trazabilidad o controles sanitarios, especialmente leche y derivados no pasteurizados.

Cómo prevenir la brucelosis

Para reducir el riesgo se recomienda elegir lácteos pasteurizados y con procedencia identificable, evitar quesos de origen dudoso y no consumir leche cruda sin hervir.

En las personas que trabajan directamente con animales, SENASA recomienda utilizar guantes, botas y otros elementos de protección, especialmente durante partos o cuando se manipulan tejidos y secreciones, además de mantener los controles sanitarios de los rodeos.