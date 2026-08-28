Este sábado se realizará La Bestia Extrema: cómo será y quiénes pueden participar

Este sábado 29 de agosto, desde las 15 , el Parque General Belgrano de Alto Comedero será escenario de La Bestia Extrema , una competencia provincial que combina pruebas de fuerza, resistencia, potencia y habilidad.

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En diálogo con Canal 4, Roberto Roy Gutiérrez y Natalia Quiroz, organizadores del evento , explicaron que la propuesta está destinada a participantes de diferentes edades y niveles de entrenamiento.

“ Tenemos principiante, intermedio y avanzado ”, señalaron. La competencia está abierta desde los 18 años y contempla también la participación de adultos mayores, con ejercicios adaptados según las posibilidades de cada persona.

Los circuitos incluirán diferentes ejercicios, como trabajos con cubiertas de camión, saltos, sentadillas y pesas .

En la categoría principiante, la propuesta está pensada para quienes comenzaron recientemente a realizar actividad física y buscan introducirse en este tipo de desafíos. El nivel intermedio incorporará ejercicios con pesas, mientras que en avanzado aumentará considerablemente la carga.

“Todos los ejercicios son contrarreloj. Los mejores tiempos y las mejores técnicas son los que ganan”, explicaron los organizadores.

Los participantes deberán concurrir con ropa cómoda, gorra y agua.

El torneo será este sábado en Alto Comedero.

Premios y actividades para toda la familia

La competencia tendrá categorías de damas y varones, con niveles principiante, intermedio y avanzado. Los primeros puestos recibirán trofeos y medallas, además de premios como pases libres para gimnasio, crossfit y otros entrenamientos.

También habrá un circuito de entrenamiento para chicos, por lo que la jornada fue pensada como una actividad para toda la familia.

“Vamos a hacer bailar a los que vayan, para que la pasen muy bien”, adelantaron los organizadores.

El encuentro comenzará a las 15 en el Parque General Belgrano de Alto Comedero. Para consultas e inscripciones están disponibles los teléfonos 388 501-2609 y 388 576-6505.